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СМИ: россиянин потерял 40 миллионов рублей из-за покупки участка на Пхукете

СМИ: россиянин потерял 40 миллионов рублей из-за покупки участка на Пхукете - 10.11.2026, ПРАЙМ

СМИ: россиянин потерял 40 миллионов рублей из-за покупки участка на Пхукете

Инвестор из России потерял более 39 миллионов рублей из-за покупки земельного участка на пляже на Пхукете для строительства дома, так как территория оказалась... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T10:13+0300

2026-11-10T10:13+0300

2026-11-10T10:13+0300

бизнес

недвижимость

россия

пхукет

таиланд

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Инвестор из России потерял более 39 миллионов рублей из-за покупки земельного участка на пляже на Пхукете для строительства дома, так как территория оказалась частью лесного заповедника и здание попало в список на снос, сообщает местная газета Nation. Как отмечает СМИ, россиянин приобрел на пляже "частный" земельный участок и планировал построить на нем виллу с бассейном для проживания семьи. Большой двухэтажный дом был почти достроен. Однако оказалось, что земля является государственной и находится на территории лесного заповедника, и дом оказался в списке на снос. "Российский инвестор Андрей призывает провести справедливое расследование и помочь вернуть 16 миллионов батов (около 39,5 миллиона рублей - ред.), которые... он потерял в результате сделки с землей на пляже Фридом на Пхукете", - говорится в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, недвижимость, россия, пхукет, таиланд