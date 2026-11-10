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СМИ: россиянин потерял 40 миллионов рублей из-за покупки участка на Пхукете
СМИ: россиянин потерял 40 миллионов рублей из-за покупки участка на Пхукете - 10.11.2026, ПРАЙМ
СМИ: россиянин потерял 40 миллионов рублей из-за покупки участка на Пхукете
Инвестор из России потерял более 39 миллионов рублей из-за покупки земельного участка на пляже на Пхукете для строительства дома, так как территория оказалась... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T10:13+0300
2026-11-10T10:13+0300
2026-11-10T10:13+0300
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Инвестор из России потерял более 39 миллионов рублей из-за покупки земельного участка на пляже на Пхукете для строительства дома, так как территория оказалась частью лесного заповедника и здание попало в список на снос, сообщает местная газета Nation. Как отмечает СМИ, россиянин приобрел на пляже "частный" земельный участок и планировал построить на нем виллу с бассейном для проживания семьи. Большой двухэтажный дом был почти достроен. Однако оказалось, что земля является государственной и находится на территории лесного заповедника, и дом оказался в списке на снос. "Российский инвестор Андрей призывает провести справедливое расследование и помочь вернуть 16 миллионов батов (около 39,5 миллиона рублей - ред.), которые... он потерял в результате сделки с землей на пляже Фридом на Пхукете", - говорится в сообщении.
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бизнес, недвижимость, россия, пхукет, таиланд
Бизнес, Недвижимость, РОССИЯ, ПХУКЕТ, ТАИЛАНД
СМИ: россиянин потерял 40 миллионов рублей из-за покупки участка на Пхукете
Nation: инвестор из России потерял 39,5 миллиона рублей из-за земельной сделки на Пхукете
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Инвестор из России потерял более 39 миллионов рублей из-за покупки земельного участка на пляже на Пхукете для строительства дома, так как территория оказалась частью лесного заповедника и здание попало в список на снос, сообщает местная газета Nation.
Как отмечает СМИ, россиянин приобрел на пляже "частный" земельный участок и планировал построить на нем виллу с бассейном для проживания семьи. Большой двухэтажный дом был почти достроен. Однако оказалось, что земля является государственной и находится на территории лесного заповедника, и дом оказался в списке на снос.
"Российский инвестор Андрей призывает провести справедливое расследование и помочь вернуть 16 миллионов батов (около 39,5 миллиона рублей - ред.), которые... он потерял в результате сделки с землей на пляже Фридом на Пхукете", - говорится в сообщении.