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Подрыв "Северных потоков" мог занять более двух часов, заявил водолаз

Подрыв "Северных потоков" мог занять более двух часов, заявил водолаз - 10.11.2026, ПРАЙМ

Подрыв "Северных потоков" мог занять более двух часов, заявил водолаз

Одно погружение предполагаемых диверсантов на дно Балтийского моря для подрыва газопроводов "Северный поток" могло занять более двух часов с учетом... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T19:44+0300

2026-11-10T19:44+0300

2026-11-10T20:18+0300

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ГАМБУРГ, 10 ноя - ПРАЙМ. Одно погружение предполагаемых диверсантов на дно Балтийского моря для подрыва газопроводов "Северный поток" могло занять более двух часов с учетом декомпрессии, заявил в Высшем земельном суде Гамбурга военный водолаз-минер бундесвера, передает корреспондент РИА Новости. Суд во вторник провел шестое заседание по уголовному делу в отношении гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации диверсионной группы. Представитель немецкого бундесвера был вызван на заседание для ответа на вопросы о предполагаемом участии в подрыве газопроводов водолазов на глубине 70-80 метров. "С учетом времени на декомпрессию такое погружение занимает 128 минут", - сказал водолаз. Он пояснил, что спуск на глубину около 74 метров мог занять у диверсантов от четырех до пяти минут, после чего у них было в распоряжении примерно 15 минут на установку взрывных устройств, прежде чем они начинали подъем на поверхность. По его словам, время на декомпрессию рассчитывается индивидуально, но в среднем при подъеме с такой глубины она занимает 108 минут. Немецкий военный добавил, что для работы на глубине более 70 метров диверсантам потребовалась бы специальная газовая смесь TriMix и ребризеры (дыхательные аппараты замкнутого цикла). Ранее на заседании военный водолаз назвал реалистичным проведение диверсии с парусной яхты "Андромеда", отметив, что на борту судна можно было разместить все необходимое оборудование, а для его доставки использовать "небольшой фургон". По его оценке, для закладки взрывных устройств было достаточно двух опытных глубоководных водолазов, совершивших несколько погружений примерно за 12 дней. Суд по уголовному делу в отношении гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации подрыва "Северных потоков", начался в Гамбурге 14 октября. Всего в рамках процесса запланировано более 40 заседаний вплоть до середины июня 2027 года. Кузнецова задержали в августе 2025 года в Италии, откуда экстрадировали в Германию. По версии немецкого следствия, по поручению государственных структур Украины он вместе с другими военнослужащими разработал план по уничтожению "Северных потоков". Прокуратура ФРГ предъявила Кузнецову обвинения в соучастии в военном преступлении в виде атаки на гражданские объекты. Кроме того, ему инкриминируют организацию взрыва, уничтожение сооружений и нарушение работы общественных предприятий. Максимальный срок наказания, который грозит Кузнецову по немецкому уголовному законодательству, составляет до 15 лет лишения свободы. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.

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газ, россия, украина, германия, италия, дмитрий песков, северный поток - 2