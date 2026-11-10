https://1prime.ru/20261110/poezda-875061352.html

В Архангельской области подготовили резервные поезда для пассажиров

В Архангельской области подготовили резервные поезда для пассажиров - 10.11.2026, ПРАЙМ

В Архангельской области подготовили резервные поезда для пассажиров

Резервные поезда подготовлены для пассажиров в Архангельской области, где из-за обрушения пролета железнодорожного моста сошли с рельсов пустые грузовые вагоны, | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T11:13+0300

2026-11-10T11:13+0300

2026-11-10T11:13+0300

бизнес

архангельская область

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875061352.jpg?1794298394

МУРМАНСК, 10 ноя – ПРАЙМ. Резервные поезда подготовлены для пассажиров в Архангельской области, где из-за обрушения пролета железнодорожного моста сошли с рельсов пустые грузовые вагоны, сообщило министерство транспорта региона. Во вторник в 5.10 мск на перегоне Черемуха – Виледь в Архангельской области в результате обрушения пролета железнодорожного моста через реку Виледь произошел сход вагонов грузового поезда. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не произошло. "Из-за происшествия ожидают отправления пассажирские составы. На станциях Сольвычегодск и Котлас-Южный задерживаются поезда, следующие в Воркуту, Сыктывкар и Лабытнанги. Еще четыре поезда ждут на станции Виледь. Для людей между Котласом-Южным и Виледью пустят автобусы. Для дальнейшего пути пассажиров уже подготовлены резервные поезда", - говорится в сообщении минтранса.

архангельская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, архангельская область