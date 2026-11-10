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В Архангельской области подготовили резервные поезда для пассажиров - 10.11.2026, ПРАЙМ
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В Архангельской области подготовили резервные поезда для пассажиров
В Архангельской области подготовили резервные поезда для пассажиров - 10.11.2026, ПРАЙМ
В Архангельской области подготовили резервные поезда для пассажиров
Резервные поезда подготовлены для пассажиров в Архангельской области, где из-за обрушения пролета железнодорожного моста сошли с рельсов пустые грузовые вагоны, | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T11:13+0300
2026-11-10T11:13+0300
бизнес
архангельская область
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МУРМАНСК, 10 ноя – ПРАЙМ. Резервные поезда подготовлены для пассажиров в Архангельской области, где из-за обрушения пролета железнодорожного моста сошли с рельсов пустые грузовые вагоны, сообщило министерство транспорта региона. Во вторник в 5.10 мск на перегоне Черемуха – Виледь в Архангельской области в результате обрушения пролета железнодорожного моста через реку Виледь произошел сход вагонов грузового поезда. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не произошло. "Из-за происшествия ожидают отправления пассажирские составы. На станциях Сольвычегодск и Котлас-Южный задерживаются поезда, следующие в Воркуту, Сыктывкар и Лабытнанги. Еще четыре поезда ждут на станции Виледь. Для людей между Котласом-Южным и Виледью пустят автобусы. Для дальнейшего пути пассажиров уже подготовлены резервные поезда", - говорится в сообщении минтранса.
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бизнес, архангельская область
Бизнес, Архангельская область
11:13 10.11.2026
 
В Архангельской области подготовили резервные поезда для пассажиров

В Архангельской области подготовили резервные поезда для пассажиров после схода вагонов

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МУРМАНСК, 10 ноя – ПРАЙМ. Резервные поезда подготовлены для пассажиров в Архангельской области, где из-за обрушения пролета железнодорожного моста сошли с рельсов пустые грузовые вагоны, сообщило министерство транспорта региона.
Во вторник в 5.10 мск на перегоне Черемуха – Виледь в Архангельской области в результате обрушения пролета железнодорожного моста через реку Виледь произошел сход вагонов грузового поезда. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не произошло.
"Из-за происшествия ожидают отправления пассажирские составы. На станциях Сольвычегодск и Котлас-Южный задерживаются поезда, следующие в Воркуту, Сыктывкар и Лабытнанги. Еще четыре поезда ждут на станции Виледь. Для людей между Котласом-Южным и Виледью пустят автобусы. Для дальнейшего пути пассажиров уже подготовлены резервные поезда", - говорится в сообщении минтранса.
 
БизнесАрхангельская область
 
 
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