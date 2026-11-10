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Портсигар с бриллиантовым вензелем Николая II продан за 15 тысяч евро

Портсигар с бриллиантовым вензелем Николая II продан за 15 тысяч евро - 10.11.2026, ПРАЙМ

Портсигар с бриллиантовым вензелем Николая II продан за 15 тысяч евро

Портсигар с бриллиантовым вензелем Николая II, подаренный императором представителю британской элиты Фредерику Понсонби, первому барону Сайсонби, был продан на... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T20:33+0300

2026-11-10T20:33+0300

2026-11-10T20:47+0300

катар

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ЛОНДОН, 10 ноя - ПРАЙМ. Портсигар с бриллиантовым вензелем Николая II, подаренный императором представителю британской элиты Фредерику Понсонби, первому барону Сайсонби, был продан на торгах аукционного дома Sotheby"s в Париже за более чем 15 тысяч евро, свидетельствуют данные торгов, изученные РИА Новости. Портсигар был подарен Николаем II близкому к британскому двору дипломату и военному Фредерику Понсонби. Он ушел с молотка за 15 360 евро. Финальная цена оказалась в разы выше оценочной, которая составляла 2-3 тысячи евро. Золотой императорский презентационный портсигар украшен самоцветами, и, вероятно, был поставлен торговым домом "И.Е. Морозовъ". На внутренней стороне крышки выгравирована фраза: "Подарено Ф. Э. Г. Понсонби российским императором Николаем II. Родился в 1868 году. Убит в 1918 году". Надпись была нанесена после убийства российского царя. Также с молотка за 1 664 евро ушел черепаховый портсигар с вензелем Николая II. Его оценочная стоимость составляла 400-600 евро, однако финальная цена достигла 1 664 евро. Оба аукциона состоялись в рамках продажи драгоценностей дворца эмира Катара шейх Тамима бин Хамада Аль Тани.

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