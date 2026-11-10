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В России снизился портфель POS-кредитов - 10.11.2026, ПРАЙМ
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В России снизился портфель POS-кредитов
В России снизился портфель POS-кредитов - 10.11.2026, ПРАЙМ
В России снизился портфель POS-кредитов
Совокупный портфель кредитов, которые оформляются прямо в торговой точке или на сайте в момент покупки, в России по итогам прошлого квартала снизился на 7% по... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T05:16+0300
2026-11-10T05:16+0300
финансы
россия
банки
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Совокупный портфель кредитов, которые оформляются прямо в торговой точке или на сайте в момент покупки, в России по итогам прошлого квартала снизился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 160,38 миллиарда рублей, рассказали РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). "Совокупный портфель POS-кредитов без учета дефолтов по итогам третьего квартала 2026 года составил 160,38 миллиарда рублей, а количество заемщиков в сегменте сократилось до 3,49 миллиона человек", - сообщили в ОКБ. Там указали, что во втором квартале 2026 года портфель товарных кредитов без учета дефолтов был равен 160,15 миллиарда рублей, количество заемщиков составляло 3,68 миллиона человек. При этом в третьем квартале 2025 года портфель составлял 172,23 миллиарда рублей, количество заемщиков – 4,13 миллиона человек. "Просроченная задолженность на срок 30-90 дней в портфеле без учета дефолтов по итогам третьего квартала 2026 года составила 1,2%, или 1,91 миллиарда рублей", - говорится в материалах. По данным ОКБ, во втором квартале 2026 года этот показатель был на уровне 1,80 миллиарда рублей (1,1% портфеля), в третьем квартале 2025 года – 2,42 миллиарда рублей (1,4% портфеля). "У 79% заемщиков с POS-кредитом есть как минимум еще один розничный кредит. Из них у 22% – один кредит, у 18% – два, у 13% – три, а у 26% – четыре и более. Средняя совокупная задолженность таких заемщиков по всем кредитным продуктам достигает 1,2 миллиона рублей", - заключается в сообщении.
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финансы, россия, банки
Финансы, РОССИЯ, Банки
05:16 10.11.2026
 
В России снизился портфель POS-кредитов

ОКБ: портфель POS-кредитов в России в III квартале снизился на 7%

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Совокупный портфель кредитов, которые оформляются прямо в торговой точке или на сайте в момент покупки, в России по итогам прошлого квартала снизился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 160,38 миллиарда рублей, рассказали РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
"Совокупный портфель POS-кредитов без учета дефолтов по итогам третьего квартала 2026 года составил 160,38 миллиарда рублей, а количество заемщиков в сегменте сократилось до 3,49 миллиона человек", - сообщили в ОКБ.
Там указали, что во втором квартале 2026 года портфель товарных кредитов без учета дефолтов был равен 160,15 миллиарда рублей, количество заемщиков составляло 3,68 миллиона человек. При этом в третьем квартале 2025 года портфель составлял 172,23 миллиарда рублей, количество заемщиков – 4,13 миллиона человек.
"Просроченная задолженность на срок 30-90 дней в портфеле без учета дефолтов по итогам третьего квартала 2026 года составила 1,2%, или 1,91 миллиарда рублей", - говорится в материалах.
По данным ОКБ, во втором квартале 2026 года этот показатель был на уровне 1,80 миллиарда рублей (1,1% портфеля), в третьем квартале 2025 года – 2,42 миллиарда рублей (1,4% портфеля).
"У 79% заемщиков с POS-кредитом есть как минимум еще один розничный кредит. Из них у 22% – один кредит, у 18% – два, у 13% – три, а у 26% – четыре и более. Средняя совокупная задолженность таких заемщиков по всем кредитным продуктам достигает 1,2 миллиона рублей", - заключается в сообщении.
 
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