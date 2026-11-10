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Чистая прибыль "Т-технологий" по МСФО за девять месяцев выросла на 35%

Чистая прибыль "Т-технологий" по МСФО за девять месяцев выросла на 35% - 10.11.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Т-технологий" по МСФО за девять месяцев выросла на 35%

Чистая прибыль "Т-технологий" по МСФО за январь-сентябрь выросла на 35%, до 162,2 миллиарда рублей, в том числе за третий квартал на 41% год к году, до 63,6... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T10:30+0300

2026-11-10T10:30+0300

2026-11-10T10:44+0300

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Т-технологий" по МСФО за январь-сентябрь выросла на 35%, до 162,2 миллиарда рублей, в том числе за третий квартал на 41% год к году, до 63,6 миллиарда рублей, сообщает компания. "Операционная чистая прибыль в третьем квартале выросла на 41% год к году — до 63,6 миллиарда рублей, что является результатом последовательной стратегии, нацеленной на операционную эффективность. За девять месяцев операционная чистая прибыль увеличилась на 35% год к году — до 162,2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Рентабельность капитала в третьем квартале выросла до 32,3% (на 3,1 п.п. за год). По итогам трех первых кварталов года ROE увеличился до 29,1% (рост 1,6 п.п. за год). "Повысили прогноз на 2026 год: рост операционной чистой прибыли и совокупных дивидендов на акцию за год более чем на 25% с ROE на уровне 30%", - также говорится в сообщении компании. Чистая выручка в третьем квартале выросла на 27% год к году — до 234,1 миллиарда рублей благодаря расширению экосистемы и росту вовлеченности клиентов. За три квартала чистая выручка выросла на 26% год к году — до 648,3 миллиарда рублей.

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