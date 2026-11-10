Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистая прибыль "Т-технологий" по МСФО за девять месяцев выросла на 35% - 10.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261110/pribyl-875058684.html
Чистая прибыль "Т-технологий" по МСФО за девять месяцев выросла на 35%
Чистая прибыль "Т-технологий" по МСФО за девять месяцев выросла на 35% - 10.11.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Т-технологий" по МСФО за девять месяцев выросла на 35%
Чистая прибыль "Т-технологий" по МСФО за январь-сентябрь выросла на 35%, до 162,2 миллиарда рублей, в том числе за третий квартал на 41% год к году, до 63,6... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T10:30+0300
2026-11-10T10:44+0300
россия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875058684.jpg?1794296657
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Т-технологий" по МСФО за январь-сентябрь выросла на 35%, до 162,2 миллиарда рублей, в том числе за третий квартал на 41% год к году, до 63,6 миллиарда рублей, сообщает компания. "Операционная чистая прибыль в третьем квартале выросла на 41% год к году — до 63,6 миллиарда рублей, что является результатом последовательной стратегии, нацеленной на операционную эффективность. За девять месяцев операционная чистая прибыль увеличилась на 35% год к году — до 162,2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Рентабельность капитала в третьем квартале выросла до 32,3% (на 3,1 п.п. за год). По итогам трех первых кварталов года ROE увеличился до 29,1% (рост 1,6 п.п. за год). "Повысили прогноз на 2026 год: рост операционной чистой прибыли и совокупных дивидендов на акцию за год более чем на 25% с ROE на уровне 30%", - также говорится в сообщении компании. Чистая выручка в третьем квартале выросла на 27% год к году — до 234,1 миллиарда рублей благодаря расширению экосистемы и росту вовлеченности клиентов. За три квартала чистая выручка выросла на 26% год к году — до 648,3 миллиарда рублей.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия
РОССИЯ
10:30 10.11.2026 (обновлено: 10:44 10.11.2026)
 
Чистая прибыль "Т-технологий" по МСФО за девять месяцев выросла на 35%

Чистая прибыль "Т-технологий" по МСФО за январь-сентябрь выросла на 35%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Т-технологий" по МСФО за январь-сентябрь выросла на 35%, до 162,2 миллиарда рублей, в том числе за третий квартал на 41% год к году, до 63,6 миллиарда рублей, сообщает компания.
"Операционная чистая прибыль в третьем квартале выросла на 41% год к году — до 63,6 миллиарда рублей, что является результатом последовательной стратегии, нацеленной на операционную эффективность. За девять месяцев операционная чистая прибыль увеличилась на 35% год к году — до 162,2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Рентабельность капитала в третьем квартале выросла до 32,3% (на 3,1 п.п. за год). По итогам трех первых кварталов года ROE увеличился до 29,1% (рост 1,6 п.п. за год).
"Повысили прогноз на 2026 год: рост операционной чистой прибыли и совокупных дивидендов на акцию за год более чем на 25% с ROE на уровне 30%", - также говорится в сообщении компании.
Чистая выручка в третьем квартале выросла на 27% год к году — до 234,1 миллиарда рублей благодаря расширению экосистемы и росту вовлеченности клиентов. За три квартала чистая выручка выросла на 26% год к году — до 648,3 миллиарда рублей.
 
РОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала