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Чистая прибыль ТГК-1 по МСФО за три квартала выросла в 2,3 раза - 10.11.2026, ПРАЙМ
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Чистая прибыль ТГК-1 по МСФО за три квартала выросла в 2,3 раза
Чистая прибыль ТГК-1 по МСФО за три квартала выросла в 2,3 раза - 10.11.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль ТГК-1 по МСФО за три квартала выросла в 2,3 раза
Чистая прибыль ТГК-1 (входит в "Газпром энергохолдинг") по МСФО за первые три квартала составила 5,33 миллиарда рублей, что в 2,3 раза больше показателя... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T17:01+0300
2026-11-10T17:01+0300
финансы
санкт-петербург
карелия
газпром
газпром энергохолдинг
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль ТГК-1 (входит в "Газпром энергохолдинг") по МСФО за первые три квартала составила 5,33 миллиарда рублей, что в 2,3 раза больше показателя аналогичного периода годом ранее, сообщила компания. "Прибыль за отчетный период составила 5 миллиардов 330 миллионов рублей, что в 2,3 раза выше аналогичного показателя прошлого периода", - говорится в сообщении. Консолидированная выручка компаний, входящих в ТГК-1, увеличилась на 13,1%, до 96,835 миллиарда рублей. Отмечается, что на рост показателя повлияли такие факторы, как рост индекса цен на рынке на сутки вперед (РСВ) и увеличение спроса на теплоэнергию в Северо-Западном регионе из-за более холодных температур наружного воздуха в первом квартале. Операционные расходы группы увеличились на 7,7% и составили 86,067 миллиарда рублей. Основное влияние на увеличение операционных расходов оказал рост топливных затрат и затрат на транспортировку теплоэнергии. Операционная прибыль выросла на 81,5%, до 10,666 миллиарда рублей. "Приведенный показатель EBITDA за отчетный период составил 18 миллиардов 336 миллионов рублей, что на 34,45% выше аналогичного показателя прошлого периода в основном за счет увеличения операционной прибыли", - также отмечается в сообщении. ТГК-1 - производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. Компания объединяет 51 электростанцию в четырех субъектах РФ - Санкт-Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность составляет 6,93 ГВт, тепловая - 13,42 тысячи Гкал.ч.
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финансы, санкт-петербург, карелия, газпром, газпром энергохолдинг
Финансы, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Карелия, Газпром, Газпром энергохолдинг
17:01 10.11.2026
 
Чистая прибыль ТГК-1 по МСФО за три квартала выросла в 2,3 раза

Чистая прибыль ТГК-1 по МСФО за три квартала выросла в 2,3 раза

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль ТГК-1 (входит в "Газпром энергохолдинг") по МСФО за первые три квартала составила 5,33 миллиарда рублей, что в 2,3 раза больше показателя аналогичного периода годом ранее, сообщила компания.
"Прибыль за отчетный период составила 5 миллиардов 330 миллионов рублей, что в 2,3 раза выше аналогичного показателя прошлого периода", - говорится в сообщении.
Консолидированная выручка компаний, входящих в ТГК-1, увеличилась на 13,1%, до 96,835 миллиарда рублей. Отмечается, что на рост показателя повлияли такие факторы, как рост индекса цен на рынке на сутки вперед (РСВ) и увеличение спроса на теплоэнергию в Северо-Западном регионе из-за более холодных температур наружного воздуха в первом квартале.
Операционные расходы группы увеличились на 7,7% и составили 86,067 миллиарда рублей. Основное влияние на увеличение операционных расходов оказал рост топливных затрат и затрат на транспортировку теплоэнергии. Операционная прибыль выросла на 81,5%, до 10,666 миллиарда рублей.
"Приведенный показатель EBITDA за отчетный период составил 18 миллиардов 336 миллионов рублей, что на 34,45% выше аналогичного показателя прошлого периода в основном за счет увеличения операционной прибыли", - также отмечается в сообщении.
ТГК-1 - производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. Компания объединяет 51 электростанцию в четырех субъектах РФ - Санкт-Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность составляет 6,93 ГВт, тепловая - 13,42 тысячи Гкал.ч.
 
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