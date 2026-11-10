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В Приморье восстановили электроснабжение в районе Артема

В Приморье восстановили электроснабжение в районе Артема - 10.11.2026, ПРАЙМ

В Приморье восстановили электроснабжение в районе Артема

Энергетики восстановили электроснабжение в районе Артема Приморского края, нарушенного из-за отключения на подстанции, сообщает региональное ГУ МЧС РФ. | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T05:25+0300

2026-11-10T05:25+0300

2026-11-10T05:25+0300

общество

артем

приморский край

мчс

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ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя – ПРАЙМ. Энергетики восстановили электроснабжение в районе Артема Приморского края, нарушенного из-за отключения на подстанции, сообщает региональное ГУ МЧС РФ. Ранее главк сообщил, что во вторник утром из-за отключения на подстанциях электроснабжение нарушилось в селе Прохладное и поселке Зима-Южная в Надеждинском округе, а также в Артеме и микрорайоне Угловое. К 07.30 (00.30 мск) электроснабжение восстановили в селах и в Артеме, в микрорайоне Угловое Артемовского городского округа работы продолжались. "По состоянию на 10.30 (03.30 мск) электроснабжение в микрорайоне Угловое Артемовского городского округа восстановлено по штатной схеме, все потребители запитаны", - говорится в сообщении.

артем

приморский край

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общество , артем, приморский край, мчс