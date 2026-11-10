https://1prime.ru/20261110/profitsit--875071866.html

Профицит внешней торговли России вырос до 116,8 миллиарда долларов

Профицит внешней торговли России вырос до 116,8 миллиарда долларов - 10.11.2026, ПРАЙМ

Профицит внешней торговли России вырос до 116,8 миллиарда долларов

Профицит внешней торговли России в январе-сентябре 2026 года вырос на 13,18% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года - до 116,8 миллиарда долларов,... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T14:42+0300

2026-11-10T14:42+0300

2026-11-10T14:42+0300

россия

финансы

сша

африка

фтс россии

https://img.cdn1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:205:3073:1933_1920x0_80_0_0_7fe1dc1f132309f1ad3318fea50786dd.jpg

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Профицит внешней торговли России в январе-сентябре 2026 года вырос на 13,18% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года - до 116,8 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). "По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот Российской Федерации в январе–сентябре 2026 года составил 576,2 млрд долларов США и по сравнению с январем–сентябрем 2025 года увеличился на 13,9%, в том числе экспорт – 346,5 млрд долларов США (увеличение на 13,7%), импорт – 229,7 млрд долларов США (увеличение на 14,1%)", - говорится в материалах. За девять месяцев прошлого года, по данным ФТС, экспорт из России составлял 304,6 миллиарда долларов, импорт в Россию - 201,4 миллиарда долларов. Таким образом, профицит внешней торговли в январе-сентябре 2026 года вырос до 116,8 миллиарда долларов со 103,2 миллиарда долларов годом ранее. "Основой российского экспорта в январе–сентябре 2026 года традиционно являлись минеральные продукты, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 56,2%", - отмечается в материалах ФТС. В товарной структуре импорта в январе–сентябре 2026 года наибольший удельный вес приходился на машины, оборудование и другие товары (48,9%). Основными торговыми партнерами России в январе-сентябре этого года были страны Азиатского региона с долей в общем объеме товарооборота в 72,1%. Товарооборот с ними вырос на 17,2% в годовом выражении. Доля европейских стран составила 16,4%, товарооборот с ними вырос на 5,4%. Доля стран Американского континента во внешней торговле РФ составила 3,3%, стран Африки – также 3,3%, а товарооборот показал снижение на 3,7% и рост на 0,2% соответственно, отмечается в материалах ФТС.

сша

африка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, сша, африка, фтс россии