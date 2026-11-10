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Профицит внешней торговли России вырос до 116,8 миллиарда долларов - 10.11.2026, ПРАЙМ
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Профицит внешней торговли России вырос до 116,8 миллиарда долларов
Профицит внешней торговли России вырос до 116,8 миллиарда долларов - 10.11.2026, ПРАЙМ
Профицит внешней торговли России вырос до 116,8 миллиарда долларов
Профицит внешней торговли России в январе-сентябре 2026 года вырос на 13,18% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года - до 116,8 миллиарда долларов,... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T14:42+0300
2026-11-10T14:42+0300
россия
финансы
сша
африка
фтс россии
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Профицит внешней торговли России в январе-сентябре 2026 года вырос на 13,18% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года - до 116,8 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). "По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот Российской Федерации в январе–сентябре 2026 года составил 576,2 млрд долларов США и по сравнению с январем–сентябрем 2025 года увеличился на 13,9%, в том числе экспорт – 346,5 млрд долларов США (увеличение на 13,7%), импорт – 229,7 млрд долларов США (увеличение на 14,1%)", - говорится в материалах. За девять месяцев прошлого года, по данным ФТС, экспорт из России составлял 304,6 миллиарда долларов, импорт в Россию - 201,4 миллиарда долларов. Таким образом, профицит внешней торговли в январе-сентябре 2026 года вырос до 116,8 миллиарда долларов со 103,2 миллиарда долларов годом ранее. "Основой российского экспорта в январе–сентябре 2026 года традиционно являлись минеральные продукты, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 56,2%", - отмечается в материалах ФТС. В товарной структуре импорта в январе–сентябре 2026 года наибольший удельный вес приходился на машины, оборудование и другие товары (48,9%). Основными торговыми партнерами России в январе-сентябре этого года были страны Азиатского региона с долей в общем объеме товарооборота в 72,1%. Товарооборот с ними вырос на 17,2% в годовом выражении. Доля европейских стран составила 16,4%, товарооборот с ними вырос на 5,4%. Доля стран Американского континента во внешней торговле РФ составила 3,3%, стран Африки – также 3,3%, а товарооборот показал снижение на 3,7% и рост на 0,2% соответственно, отмечается в материалах ФТС.
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россия, финансы, сша, африка, фтс россии
РОССИЯ, Финансы, США, АФРИКА, ФТС России
14:42 10.11.2026
 
Профицит внешней торговли России вырос до 116,8 миллиарда долларов

Профицит внешней торговли России за 9 месяцев вырос на 13,18%, до 116,8 миллиарда долларов

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
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© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Профицит внешней торговли России в январе-сентябре 2026 года вырос на 13,18% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года - до 116,8 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).
"По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот Российской Федерации в январе–сентябре 2026 года составил 576,2 млрд долларов США и по сравнению с январем–сентябрем 2025 года увеличился на 13,9%, в том числе экспорт – 346,5 млрд долларов США (увеличение на 13,7%), импорт – 229,7 млрд долларов США (увеличение на 14,1%)", - говорится в материалах.
За девять месяцев прошлого года, по данным ФТС, экспорт из России составлял 304,6 миллиарда долларов, импорт в Россию - 201,4 миллиарда долларов. Таким образом, профицит внешней торговли в январе-сентябре 2026 года вырос до 116,8 миллиарда долларов со 103,2 миллиарда долларов годом ранее.
"Основой российского экспорта в январе–сентябре 2026 года традиционно являлись минеральные продукты, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 56,2%", - отмечается в материалах ФТС.
В товарной структуре импорта в январе–сентябре 2026 года наибольший удельный вес приходился на машины, оборудование и другие товары (48,9%).
Основными торговыми партнерами России в январе-сентябре этого года были страны Азиатского региона с долей в общем объеме товарооборота в 72,1%. Товарооборот с ними вырос на 17,2% в годовом выражении.
Доля европейских стран составила 16,4%, товарооборот с ними вырос на 5,4%. Доля стран Американского континента во внешней торговле РФ составила 3,3%, стран Африки – также 3,3%, а товарооборот показал снижение на 3,7% и рост на 0,2% соответственно, отмечается в материалах ФТС.
 
РОССИЯФинансыСШААФРИКАФТС России
 
 
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