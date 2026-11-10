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"Ветбиохим" рассказал о компенсациях владельцам погибших от вакцины собак

"Ветбиохим" рассказал о компенсациях владельцам погибших от вакцины собак - 10.11.2026, ПРАЙМ

"Ветбиохим" рассказал о компенсациях владельцам погибших от вакцины собак

Компания-производитель вакцины "Мультикан-8" сообщила РИА Новости, что 104 владельца, чьи собаки погибли от вакцины "Мультикан-8" 20-й серии, получили... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T11:52+0300

2026-11-10T11:52+0300

2026-11-10T11:59+0300

бизнес

общество

москва

сергей данкверт

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Компания-производитель вакцины "Мультикан-8" сообщила РИА Новости, что 104 владельца, чьи собаки погибли от вакцины "Мультикан-8" 20-й серии, получили финансовую компенсацию и консультационную поддержку. "На сегодняшний день мы получили 177 обращений от владельцев животных. По 128 обращениям уже собраны необходимые документы, остальные находятся в процессе оформления и уточнения информации. При этом 104 владельца уже получили финансовую компенсацию и необходимую консультационную поддержку", - рассказали в компании. Там напомнили, что совместно с ветеринарным сообществом компания провела поиск владельцев по всей территории России, с каждым из которых ведется индивидуальная работа по компенсации и психологической поддержке. "После выявленного случая, на производстве были ужесточены требования к контролю качества и введены дополнительные контрольные мероприятия, выходящие за рамки стандартных операционных процедур", - добавили в компании. Сообщения о нежелательных побочных реакциях у животных после вакцинации "Мультиканом-8" начали появляться в середине августа. В конце лета глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, что предварительные данные говорят о возможных допущенных нарушениях технологии при производстве вакцины. В сентябре Россельхознадзор выявил в 20-й серии вакцины "Мультикан-8", из-за которой погибли собаки, смертельный для этих животных вирус болезни Ауески. В октябре прокуратура попросила суд в Москве оштрафовать "Ветбиохим" за реализацию недоброкачественных лекарственных средств.

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