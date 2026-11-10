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Протяженность первого этапа строительства КАД-2 составит более 80 км - 10.11.2026, ПРАЙМ
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Протяженность первого этапа строительства КАД-2 составит более 80 км
Протяженность первого этапа строительства КАД-2 составит более 80 км - 10.11.2026, ПРАЙМ
Протяженность первого этапа строительства КАД-2 составит более 80 км
Протяженность первого этапа строительства проектируемой кольцевой автодороги (КАД-2) вокруг Санкт-Петербурга, который включает мост через Неву, составит больше... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T16:37+0300
2026-11-10T16:37+0300
бизнес
россия
санкт-петербург
марат хуснуллин
владимир путин
автодор
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Протяженность первого этапа строительства проектируемой кольцевой автодороги (КАД-2) вокруг Санкт-Петербурга, который включает мост через Неву, составит больше 80 километров, будет возведено более 40 искусственных сооружений, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Хуснуллин во вторник провел совещание по вопросу строительства КАД-2 - новой скоростной кольцевой дороги вокруг Санкт-Петербурга, проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина. "Протяженность первого этапа строительства КАД-2, который включает мост через Неву, составит более 80 километров. Всего будет возведено более 40 искусственных сооружений. Проект будет реализовываться силами госкомпании "Автодор"", - написал Хуснуллин на платформе "Макс". Вице-премьер отметил, что действующая кольцевая дорога, по которой едет до 200 тысяч машин в сутки, перегружена, так что новая магистраль заберет на себя транзит, что значительно улучшит транспортную ситуацию для жителей. "Отдельно обратил внимание на развитие градостроительного потенциала вдоль новой трассы. Дорога должна давать импульс для развития территорий", - подчеркнул Хуснуллин.
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бизнес, россия, санкт-петербург, марат хуснуллин, владимир путин, автодор
Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Марат Хуснуллин, Владимир Путин, Автодор
16:37 10.11.2026
 
Протяженность первого этапа строительства КАД-2 составит более 80 км

Хуснуллин: протяженность первого этапа строительства КАД-2 составит более 80 км

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Протяженность первого этапа строительства проектируемой кольцевой автодороги (КАД-2) вокруг Санкт-Петербурга, который включает мост через Неву, составит больше 80 километров, будет возведено более 40 искусственных сооружений, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Хуснуллин во вторник провел совещание по вопросу строительства КАД-2 - новой скоростной кольцевой дороги вокруг Санкт-Петербурга, проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина.
"Протяженность первого этапа строительства КАД-2, который включает мост через Неву, составит более 80 километров. Всего будет возведено более 40 искусственных сооружений. Проект будет реализовываться силами госкомпании "Автодор"", - написал Хуснуллин на платформе "Макс".
Вице-премьер отметил, что действующая кольцевая дорога, по которой едет до 200 тысяч машин в сутки, перегружена, так что новая магистраль заберет на себя транзит, что значительно улучшит транспортную ситуацию для жителей.
"Отдельно обратил внимание на развитие градостроительного потенциала вдоль новой трассы. Дорога должна давать импульс для развития территорий", - подчеркнул Хуснуллин.
 
БизнесРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМарат ХуснуллинВладимир ПутинАвтодор
 
 
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