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Протяженность первого этапа строительства КАД-2 составит более 80 км

Протяженность первого этапа строительства КАД-2 составит более 80 км - 10.11.2026, ПРАЙМ

Протяженность первого этапа строительства КАД-2 составит более 80 км

Протяженность первого этапа строительства проектируемой кольцевой автодороги (КАД-2) вокруг Санкт-Петербурга, который включает мост через Неву, составит больше... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T16:37+0300

2026-11-10T16:37+0300

2026-11-10T16:37+0300

бизнес

россия

санкт-петербург

марат хуснуллин

владимир путин

автодор

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Протяженность первого этапа строительства проектируемой кольцевой автодороги (КАД-2) вокруг Санкт-Петербурга, который включает мост через Неву, составит больше 80 километров, будет возведено более 40 искусственных сооружений, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Хуснуллин во вторник провел совещание по вопросу строительства КАД-2 - новой скоростной кольцевой дороги вокруг Санкт-Петербурга, проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина. "Протяженность первого этапа строительства КАД-2, который включает мост через Неву, составит более 80 километров. Всего будет возведено более 40 искусственных сооружений. Проект будет реализовываться силами госкомпании "Автодор"", - написал Хуснуллин на платформе "Макс". Вице-премьер отметил, что действующая кольцевая дорога, по которой едет до 200 тысяч машин в сутки, перегружена, так что новая магистраль заберет на себя транзит, что значительно улучшит транспортную ситуацию для жителей. "Отдельно обратил внимание на развитие градостроительного потенциала вдоль новой трассы. Дорога должна давать импульс для развития территорий", - подчеркнул Хуснуллин.

санкт-петербург

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, санкт-петербург, марат хуснуллин, владимир путин, автодор