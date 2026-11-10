https://1prime.ru/20261110/putin-875060156.html
Путин поприветствовал участников "Национального рекламного форума"
Путин поприветствовал участников "Национального рекламного форума" - 10.11.2026, ПРАЙМ
Путин поприветствовал участников "Национального рекламного форума"
Президент России Владимир Путин, приветствуя участников, организаторов и гостей Х юбилейного "Национального рекламного форума" ("НРФ"), отметил, что за... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T10:55+0300
2026-11-10T10:55+0300
2026-11-10T10:58+0300
россия
владимир путин
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, приветствуя участников, организаторов и гостей Х юбилейного "Национального рекламного форума" ("НРФ"), отметил, что за прошедшие годы мероприятие стало ключевой площадкой для диалога профессионалов отрасли, представителей власти и делового сообщества. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Дорогие друзья! Приветствую вас на открытии X юбилейного Национального рекламного форума. Все эти годы НРФ объединяет вокруг своих задач ведущих специалистов в области рекламы, представителей органов власти, делового сообщества, институтов развития, студентов и преподавателей из России и других государств", - говорится в приветствии. Отмечается, что главными темами юбилейного форума станут разработка коммуникационных и креативных стратегий, а также продвижение национальных и региональных брендов. Особый акцент, по словам президента, участники сделают на совершенствовании технологий для развития цифровой и платформенной экономики. Кроме того, знаковым событием станет образовательная программа: студенты профильных вузов и колледжей смогут не только познакомиться с эффективными практиками, но и получить предложения о стажировке в крупных компаниях прямо на площадке мероприятия. Путин выразил уверенность в том, что форум пройдет в творческом и конструктивном ключе, а также даст старт новым проектам и инициативам, будет содействовать консолидации участников рынка и укреплению международного сотрудничества. "Желаю вам плодотворного общения и всего самого доброго", - добавил он.
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россия, владимир путин
Путин поприветствовал участников "Национального рекламного форума"
Путин: юбилейный "НРФ" стал ключевой площадкой для диалога профессионалов отрасли
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, приветствуя участников, организаторов и гостей Х юбилейного "Национального рекламного форума" ("НРФ"), отметил, что за прошедшие годы мероприятие стало ключевой площадкой для диалога профессионалов отрасли, представителей власти и делового сообщества.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! Приветствую вас на открытии X юбилейного Национального рекламного форума. Все эти годы НРФ объединяет вокруг своих задач ведущих специалистов в области рекламы, представителей органов власти, делового сообщества, институтов развития, студентов и преподавателей из России и других государств", - говорится в приветствии.
Отмечается, что главными темами юбилейного форума станут разработка коммуникационных и креативных стратегий, а также продвижение национальных и региональных брендов. Особый акцент, по словам президента, участники сделают на совершенствовании технологий для развития цифровой и платформенной экономики. Кроме того, знаковым событием станет образовательная программа: студенты профильных вузов и колледжей смогут не только познакомиться с эффективными практиками, но и получить предложения о стажировке в крупных компаниях прямо на площадке мероприятия.
Путин выразил уверенность в том, что форум пройдет в творческом и конструктивном ключе, а также даст старт новым проектам и инициативам, будет содействовать консолидации участников рынка и укреплению международного сотрудничества.
"Желаю вам плодотворного общения и всего самого доброго", - добавил он.