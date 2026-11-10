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Путин: Москва и Минск на острие решения приоритетных задач

Путин: Москва и Минск на острие решения приоритетных задач - 10.11.2026, ПРАЙМ

Путин: Москва и Минск на острие решения приоритетных задач

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Ново-Огарево отметил удивительный по объёму товарооборот между... | 10.11.2026, ПРАЙМ

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россия

мировая экономика

москва

минск

владимир путин

александр лукашенко

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НОВО-ОГАРЕВО, 10 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Ново-Огарево отметил удивительный по объёму товарооборот между странами и хороший темп развития экономического партнёрства. Об этом сообщили в Кремле."Правительства работают в ежедневном режиме: коллеги докладывают из правительства, по всем направлениям все развивается, развивается хорошим темпом. У нас удивительный объем товарооборота, по-другому не скажешь", — сказал Путин.Он также отметил, что рад темпу развития высоких технологий в РФ и Белоруссии. "Решаются вопросы, связанные с инвестициями, с высокими технологиями, что меня очень радует. То есть мы с вами на острие, что называется, решения всех задач, которые не только в наших странах, да и во всем мире считаются приоритетными", — добавил российский лидер.В свою очередь Лукашенко заявил, что товарооборот России и Белоруссии в текущем году демонстрирует высокую динамику и увеличился более чем на 20%. "Вы сказали о товарообороте. Он действительно в этом году прилично растет, процентов на 20, 21 с лишним. Мы торгуем нужными для России и Беларуси товарами", — сказал белорусский президент. Он подчеркнул, что Минску и Москве удалось "расшить" практически все проблемные узлы в двусторонних отношениях, и высоко оценил работу правительств двух стран.Белорусский лидер прибыл в РФ с рабочим визитом утром во вторник. На 11 ноября намечено заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ.

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россия, мировая экономика, москва, минск, владимир путин, александр лукашенко