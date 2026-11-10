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Новостройки с 2020 года подорожали сильнее вторички, заявили эксперты

Новостройки с 2020 года подорожали сильнее вторички, заявили эксперты - 10.11.2026, ПРАЙМ

Новостройки с 2020 года подорожали сильнее вторички, заявили эксперты

Цены на первичное жилье в России с конца 2020 года по третий квартал 2026-го выросли в реальном выражении на 33,9%, тогда как вторичка подорожала только на... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T11:37+0300

2026-11-10T11:37+0300

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Цены на первичное жилье в России с конца 2020 года по третий квартал 2026-го выросли в реальном выражении на 33,9%, тогда как вторичка подорожала только на 4,9%, сообщается в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА", имеющегося в распоряжении РИА Недвижимость. "С конца 2020 года по третий квартал 2026 года цены первичного жилья в номинальном выражении выросли в 2,12 раза, или на 112%; вторичного – на 66,1%. В реальном выражении, с учетом роста цен на 58,3% за тот же период, удорожание первичного жилья составляет 33,9%, тогда как вторичного – только 4,9%. Значительное превышение темпов потребительской инфляции за весь период характерно прежде всего для первичного рынка", – говорится в нем. Как указывается в обзоре, за три квартала 2026 года российские новостройки прибавили в цене в номинальном выражении 7,2%, вторичное жилье – 5,5%. С учетом потребительской инфляции цены выросли на 2 и 0,5% соответственно. Различия между сегментами проявляются и в уровнях средних цен за квадратный метр. По данным агентства, в третьем квартале текущего года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке составляла 226,5 тысячи рублей, на вторичном – 149,2 тысячи рублей. Однако это не означает, что квартира у застройщика стоит в полтора раза дороже аналогичной на вторичном рынке: средние цены зависят от характеристик и территориального состава наблюдаемого жилья, подчеркивается в материалах. Аналитики "Эксперт РА" отметили восстановление ипотечного кредитования после двух лет спада. Однако зависимость ипотеки от господдержки сохраняется. На льготные программы приходилось около 63% денежного объема выдач в январе-сентябре 2026 года. Снижение их доли эксперты связывают преимущественно с восстановлением рыночного кредитования, которое выросло более чем втрое с низкой базы, при почти неизменном объеме льготных выдач. По прогнозу агентства, дальнейшие изменения будут зависеть от сочетания процентных условий, доходов покупателей, правил поддержки и реакции предложения. "Если снижение ключевой ставки будет передаваться в рыночную ипотеку, оно может расширить круг покупателей вторичного жилья и уменьшить преимущество льготных программ по стоимости кредита. Сближение цен при таком сценарии не предопределено. Более дешевая рыночная ипотека может поддержать спрос на обоих рынках, а изменение относительных цен будет зависеть от доступного предложения и состава покупателей. Если рост спроса преимущественно перейдет в стоимость объектов, улучшение кредитных условий может лишь частично повысить доступность покупки. Если предложение и доходы будут увеличиваться достаточно быстро, возможности приобретения жилья смогут расширяться без сопоставимого усиления ценового давления", – говорится в обзоре.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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недвижимость, бизнес