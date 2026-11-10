Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новостройки с 2020 года подорожали сильнее вторички, заявили эксперты - 10.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261110/ra-875063173.html
Новостройки с 2020 года подорожали сильнее вторички, заявили эксперты
Новостройки с 2020 года подорожали сильнее вторички, заявили эксперты - 10.11.2026, ПРАЙМ
Новостройки с 2020 года подорожали сильнее вторички, заявили эксперты
Цены на первичное жилье в России с конца 2020 года по третий квартал 2026-го выросли в реальном выражении на 33,9%, тогда как вторичка подорожала только на... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T11:37+0300
2026-11-10T11:43+0300
недвижимость
бизнес
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875063173.jpg?1794300194
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Цены на первичное жилье в России с конца 2020 года по третий квартал 2026-го выросли в реальном выражении на 33,9%, тогда как вторичка подорожала только на 4,9%, сообщается в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА", имеющегося в распоряжении РИА Недвижимость. "С конца 2020 года по третий квартал 2026 года цены первичного жилья в номинальном выражении выросли в 2,12 раза, или на 112%; вторичного – на 66,1%. В реальном выражении, с учетом роста цен на 58,3% за тот же период, удорожание первичного жилья составляет 33,9%, тогда как вторичного – только 4,9%. Значительное превышение темпов потребительской инфляции за весь период характерно прежде всего для первичного рынка", – говорится в нем. Как указывается в обзоре, за три квартала 2026 года российские новостройки прибавили в цене в номинальном выражении 7,2%, вторичное жилье – 5,5%. С учетом потребительской инфляции цены выросли на 2 и 0,5% соответственно. Различия между сегментами проявляются и в уровнях средних цен за квадратный метр. По данным агентства, в третьем квартале текущего года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке составляла 226,5 тысячи рублей, на вторичном – 149,2 тысячи рублей. Однако это не означает, что квартира у застройщика стоит в полтора раза дороже аналогичной на вторичном рынке: средние цены зависят от характеристик и территориального состава наблюдаемого жилья, подчеркивается в материалах. Аналитики "Эксперт РА" отметили восстановление ипотечного кредитования после двух лет спада. Однако зависимость ипотеки от господдержки сохраняется. На льготные программы приходилось около 63% денежного объема выдач в январе-сентябре 2026 года. Снижение их доли эксперты связывают преимущественно с восстановлением рыночного кредитования, которое выросло более чем втрое с низкой базы, при почти неизменном объеме льготных выдач. По прогнозу агентства, дальнейшие изменения будут зависеть от сочетания процентных условий, доходов покупателей, правил поддержки и реакции предложения. "Если снижение ключевой ставки будет передаваться в рыночную ипотеку, оно может расширить круг покупателей вторичного жилья и уменьшить преимущество льготных программ по стоимости кредита. Сближение цен при таком сценарии не предопределено. Более дешевая рыночная ипотека может поддержать спрос на обоих рынках, а изменение относительных цен будет зависеть от доступного предложения и состава покупателей. Если рост спроса преимущественно перейдет в стоимость объектов, улучшение кредитных условий может лишь частично повысить доступность покупки. Если предложение и доходы будут увеличиваться достаточно быстро, возможности приобретения жилья смогут расширяться без сопоставимого усиления ценового давления", – говорится в обзоре.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, бизнес
Недвижимость, Бизнес
11:37 10.11.2026 (обновлено: 11:43 10.11.2026)
 
Новостройки с 2020 года подорожали сильнее вторички, заявили эксперты

"Эксперт РА": цены на первичное жилье в России выросли на 33,9%, на вторичку — на 4,9%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Цены на первичное жилье в России с конца 2020 года по третий квартал 2026-го выросли в реальном выражении на 33,9%, тогда как вторичка подорожала только на 4,9%, сообщается в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА", имеющегося в распоряжении РИА Недвижимость.
"С конца 2020 года по третий квартал 2026 года цены первичного жилья в номинальном выражении выросли в 2,12 раза, или на 112%; вторичного – на 66,1%. В реальном выражении, с учетом роста цен на 58,3% за тот же период, удорожание первичного жилья составляет 33,9%, тогда как вторичного – только 4,9%. Значительное превышение темпов потребительской инфляции за весь период характерно прежде всего для первичного рынка", – говорится в нем.
Как указывается в обзоре, за три квартала 2026 года российские новостройки прибавили в цене в номинальном выражении 7,2%, вторичное жилье – 5,5%. С учетом потребительской инфляции цены выросли на 2 и 0,5% соответственно.
Различия между сегментами проявляются и в уровнях средних цен за квадратный метр. По данным агентства, в третьем квартале текущего года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке составляла 226,5 тысячи рублей, на вторичном – 149,2 тысячи рублей. Однако это не означает, что квартира у застройщика стоит в полтора раза дороже аналогичной на вторичном рынке: средние цены зависят от характеристик и территориального состава наблюдаемого жилья, подчеркивается в материалах.
Аналитики "Эксперт РА" отметили восстановление ипотечного кредитования после двух лет спада. Однако зависимость ипотеки от господдержки сохраняется. На льготные программы приходилось около 63% денежного объема выдач в январе-сентябре 2026 года. Снижение их доли эксперты связывают преимущественно с восстановлением рыночного кредитования, которое выросло более чем втрое с низкой базы, при почти неизменном объеме льготных выдач.
По прогнозу агентства, дальнейшие изменения будут зависеть от сочетания процентных условий, доходов покупателей, правил поддержки и реакции предложения.
"Если снижение ключевой ставки будет передаваться в рыночную ипотеку, оно может расширить круг покупателей вторичного жилья и уменьшить преимущество льготных программ по стоимости кредита. Сближение цен при таком сценарии не предопределено. Более дешевая рыночная ипотека может поддержать спрос на обоих рынках, а изменение относительных цен будет зависеть от доступного предложения и состава покупателей. Если рост спроса преимущественно перейдет в стоимость объектов, улучшение кредитных условий может лишь частично повысить доступность покупки. Если предложение и доходы будут увеличиваться достаточно быстро, возможности приобретения жилья смогут расширяться без сопоставимого усиления ценового давления", – говорится в обзоре.
 
НедвижимостьБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала