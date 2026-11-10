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Средний размер социальной пенсии в октябре составил 16,5 тысячи рублей
Средний размер социальной пенсии в октябре составил 16,5 тысячи рублей - 10.11.2026, ПРАЙМ
Средний размер социальной пенсии в октябре составил 16,5 тысячи рублей
Средний размер социальной пенсии работающих и неработающих россиян в октябре составил более 16,5 тысячи рублей, за год сумма выросла примерно на тысячу рублей,... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T04:52+0300
2026-11-10T04:52+0300
2026-11-10T04:52+0300
россия
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Средний размер социальной пенсии работающих и неработающих россиян в октябре составил более 16,5 тысячи рублей, за год сумма выросла примерно на тысячу рублей, следует из опубликованных в базе государственной статистики данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, 1 октября 2026 года социальная пенсия работающих и неработающих граждан составила в среднем 16 568 рублей. В октябре 2025 года работающие и неработающие пенсионеры получали 15 514 рублей.
Работающим получателям социальной пенсии по состоянию на 1 октября в среднем выплачивают 12 468 рублей, а неработающим - 16 947 рублей.
Социальная пенсия назначается россиянам по старости, по инвалидности или по случаю потери кормильца. При этом социальная пенсия по старости положена гражданам, которые не наработали необходимый страховой стаж и не накопили нужное число пенсионных баллов для выхода на страховую пенсию.
Кроме того, социальная пенсия по инвалидности назначается, если гражданин никогда не работал официально, а пенсия в связи с потерей кормильца назначается несовершеннолетним детям, а также студентам очной формы обучения до 23 лет, потерявшим одного или обоих родителей.
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россия
Средний размер социальной пенсии в октябре составил 16,5 тысячи рублей
Социальная пенсия работающих и неработающих россиян в октябре выросла на тысячу рублей
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Средний размер социальной пенсии работающих и неработающих россиян в октябре составил более 16,5 тысячи рублей, за год сумма выросла примерно на тысячу рублей, следует из опубликованных в базе государственной статистики данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, 1 октября 2026 года социальная пенсия работающих и неработающих граждан составила в среднем 16 568 рублей. В октябре 2025 года работающие и неработающие пенсионеры получали 15 514 рублей.
Работающим получателям социальной пенсии по состоянию на 1 октября в среднем выплачивают 12 468 рублей, а неработающим - 16 947 рублей.
Социальная пенсия назначается россиянам по старости, по инвалидности или по случаю потери кормильца. При этом социальная пенсия по старости положена гражданам, которые не наработали необходимый страховой стаж и не накопили нужное число пенсионных баллов для выхода на страховую пенсию.
Кроме того, социальная пенсия по инвалидности назначается, если гражданин никогда не работал официально, а пенсия в связи с потерей кормильца назначается несовершеннолетним детям, а также студентам очной формы обучения до 23 лет, потерявшим одного или обоих родителей.