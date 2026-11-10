Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Средний размер социальной пенсии в октябре составил 16,5 тысячи рублей - 10.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261110/razmer-875049449.html
Средний размер социальной пенсии в октябре составил 16,5 тысячи рублей
Средний размер социальной пенсии в октябре составил 16,5 тысячи рублей - 10.11.2026, ПРАЙМ
Средний размер социальной пенсии в октябре составил 16,5 тысячи рублей
Средний размер социальной пенсии работающих и неработающих россиян в октябре составил более 16,5 тысячи рублей, за год сумма выросла примерно на тысячу рублей,... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T04:52+0300
2026-11-10T04:52+0300
россия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875049449.jpg?1794275548
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Средний размер социальной пенсии работающих и неработающих россиян в октябре составил более 16,5 тысячи рублей, за год сумма выросла примерно на тысячу рублей, следует из опубликованных в базе государственной статистики данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным, 1 октября 2026 года социальная пенсия работающих и неработающих граждан составила в среднем 16 568 рублей. В октябре 2025 года работающие и неработающие пенсионеры получали 15 514 рублей. Работающим получателям социальной пенсии по состоянию на 1 октября в среднем выплачивают 12 468 рублей, а неработающим - 16 947 рублей. Социальная пенсия назначается россиянам по старости, по инвалидности или по случаю потери кормильца. При этом социальная пенсия по старости положена гражданам, которые не наработали необходимый страховой стаж и не накопили нужное число пенсионных баллов для выхода на страховую пенсию. Кроме того, социальная пенсия по инвалидности назначается, если гражданин никогда не работал официально, а пенсия в связи с потерей кормильца назначается несовершеннолетним детям, а также студентам очной формы обучения до 23 лет, потерявшим одного или обоих родителей.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия
РОССИЯ
04:52 10.11.2026
 
Средний размер социальной пенсии в октябре составил 16,5 тысячи рублей

Социальная пенсия работающих и неработающих россиян в октябре выросла на тысячу рублей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Средний размер социальной пенсии работающих и неработающих россиян в октябре составил более 16,5 тысячи рублей, за год сумма выросла примерно на тысячу рублей, следует из опубликованных в базе государственной статистики данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, 1 октября 2026 года социальная пенсия работающих и неработающих граждан составила в среднем 16 568 рублей. В октябре 2025 года работающие и неработающие пенсионеры получали 15 514 рублей.
Работающим получателям социальной пенсии по состоянию на 1 октября в среднем выплачивают 12 468 рублей, а неработающим - 16 947 рублей.
Социальная пенсия назначается россиянам по старости, по инвалидности или по случаю потери кормильца. При этом социальная пенсия по старости положена гражданам, которые не наработали необходимый страховой стаж и не накопили нужное число пенсионных баллов для выхода на страховую пенсию.
Кроме того, социальная пенсия по инвалидности назначается, если гражданин никогда не работал официально, а пенсия в связи с потерей кормильца назначается несовершеннолетним детям, а также студентам очной формы обучения до 23 лет, потерявшим одного или обоих родителей.
 
РОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала