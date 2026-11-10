https://1prime.ru/20261110/reuters-875073812.html

Reuters: Microsoft просит Трампа не запрещать импорт чипов из Китая

Reuters: Microsoft просит Трампа не запрещать импорт чипов из Китая - 10.11.2026, ПРАЙМ

Reuters: Microsoft просит Трампа не запрещать импорт чипов из Китая

Американская корпорация Microsoft пытается убедить администрацию президента США Дональда Трампа отказаться от планов запретить импорт китайских компонентов для... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T15:10+0300

2026-11-10T15:10+0300

2026-11-10T15:11+0300

технологии

бизнес

сша

китай

дональд трамп

microsoft

https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/09/15/862579065_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_326cbdaa99552a97c66d6f5871d685df.jpg

ВАШИНГТОН, 10 ноя - ПРАЙМ. Американская корпорация Microsoft пытается убедить администрацию президента США Дональда Трампа отказаться от планов запретить импорт китайских компонентов для центров обработки данных, используемых в сфере искусственного интеллекта, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Microsoft настаивает на том, чтобы администрация Трампа прекратила планы по запрету импорта из Китая ключевого компонента, используемого в центрах обработки данных с искусственным интеллектом", - пишет агентство. Речь идет об оптических приемопередатчиках, которые обеспечивают высокоскоростную передачу данных по оптоволоконным кабелям между оборудованием в центрах обработки данных. По данным агентства, Microsoft и другие технологические компании предупреждают, что запрет на поставки таких компонентов может существенно замедлить строительство центров обработки данных и подорвать позиции США в гонке искусственного интеллекта. Отмечается, что в настоящее время Microsoft строит в США 35 центров обработки данных, еще 134 объекта находятся на стадии планирования. При этом некоторые центры нуждаются в миллионах оптических приемопередатчиков для соединения серверов и другого оборудования. Агентство Рейтер в августе сообщало, что администрация Трампа разрабатывает запрет на импорт в США новых моделей китайских компонентов для центров обработки данных. В сентябре представители Microsoft обсуждали возможные последствия ограничений с сотрудниками Белого дома и Совета национальной безопасности США.

сша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, сша, китай, дональд трамп, microsoft