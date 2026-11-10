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Reuters: Microsoft просит Трампа не запрещать импорт чипов из Китая - 10.11.2026, ПРАЙМ
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Reuters: Microsoft просит Трампа не запрещать импорт чипов из Китая
Reuters: Microsoft просит Трампа не запрещать импорт чипов из Китая - 10.11.2026, ПРАЙМ
Reuters: Microsoft просит Трампа не запрещать импорт чипов из Китая
Американская корпорация Microsoft пытается убедить администрацию президента США Дональда Трампа отказаться от планов запретить импорт китайских компонентов для... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T15:10+0300
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - ПРАЙМ. Американская корпорация Microsoft пытается убедить администрацию президента США Дональда Трампа отказаться от планов запретить импорт китайских компонентов для центров обработки данных, используемых в сфере искусственного интеллекта, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Microsoft настаивает на том, чтобы администрация Трампа прекратила планы по запрету импорта из Китая ключевого компонента, используемого в центрах обработки данных с искусственным интеллектом", - пишет агентство. Речь идет об оптических приемопередатчиках, которые обеспечивают высокоскоростную передачу данных по оптоволоконным кабелям между оборудованием в центрах обработки данных. По данным агентства, Microsoft и другие технологические компании предупреждают, что запрет на поставки таких компонентов может существенно замедлить строительство центров обработки данных и подорвать позиции США в гонке искусственного интеллекта. Отмечается, что в настоящее время Microsoft строит в США 35 центров обработки данных, еще 134 объекта находятся на стадии планирования. При этом некоторые центры нуждаются в миллионах оптических приемопередатчиков для соединения серверов и другого оборудования. Агентство Рейтер в августе сообщало, что администрация Трампа разрабатывает запрет на импорт в США новых моделей китайских компонентов для центров обработки данных. В сентябре представители Microsoft обсуждали возможные последствия ограничений с сотрудниками Белого дома и Совета национальной безопасности США.
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технологии, бизнес, сша, китай, дональд трамп, microsoft
Технологии, Бизнес, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, Microsoft
15:10 10.11.2026 (обновлено: 15:11 10.11.2026)
 
Reuters: Microsoft просит Трампа не запрещать импорт чипов из Китая

Reuters: Microsoft убеждает офис Трампа отказаться от запрета китайских чипов для ИИ

© РИА Новости . Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкОфис Microsoft на Манхэттене
Офис Microsoft на Манхэттене - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2026
© РИА Новости . Дмитрий Паршин
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - ПРАЙМ. Американская корпорация Microsoft пытается убедить администрацию президента США Дональда Трампа отказаться от планов запретить импорт китайских компонентов для центров обработки данных, используемых в сфере искусственного интеллекта, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Microsoft настаивает на том, чтобы администрация Трампа прекратила планы по запрету импорта из Китая ключевого компонента, используемого в центрах обработки данных с искусственным интеллектом", - пишет агентство.
Речь идет об оптических приемопередатчиках, которые обеспечивают высокоскоростную передачу данных по оптоволоконным кабелям между оборудованием в центрах обработки данных.
По данным агентства, Microsoft и другие технологические компании предупреждают, что запрет на поставки таких компонентов может существенно замедлить строительство центров обработки данных и подорвать позиции США в гонке искусственного интеллекта.
Отмечается, что в настоящее время Microsoft строит в США 35 центров обработки данных, еще 134 объекта находятся на стадии планирования. При этом некоторые центры нуждаются в миллионах оптических приемопередатчиков для соединения серверов и другого оборудования.
Агентство Рейтер в августе сообщало, что администрация Трампа разрабатывает запрет на импорт в США новых моделей китайских компонентов для центров обработки данных. В сентябре представители Microsoft обсуждали возможные последствия ограничений с сотрудниками Белого дома и Совета национальной безопасности США.
 
ТехнологииБизнесСШАКИТАЙДональд ТрампMicrosoft
 
 
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