Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" увеличили выпуск инновационных лекарств - 10.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261110/rezidenty-875064425.html
Резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" увеличили выпуск инновационных лекарств
Резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" увеличили выпуск инновационных лекарств - 10.11.2026, ПРАЙМ
Резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" увеличили выпуск инновационных лекарств
Резиденты особый экономический зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", выпускающие инновационные лекарства, в первом полугодии 2026 года произвели продукции на 26,2... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T11:55+0300
2026-11-10T12:04+0300
бизнес
россия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875064425.jpg?1794301479
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Резиденты особый экономический зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", выпускающие инновационные лекарства, в первом полугодии 2026 года произвели продукции на 26,2 миллиарда рублей, что на 33% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Сегодня в особой экономической зоне "Технополис Москва" выпускают инновационные препараты для терапии онкологических, кардиологических, эндокринных, аутоиммунных и других заболеваний. В первом полугодии предприятия-резиденты произвели продукции на 26,2 миллиарда рублей, что на 33% превышает показатели аналогичного периода прошлого года", - приводятся слова Ликсутова на сайте мэра и правительства столицы. Отмечается, что в будущем на территории ОЭЗ "Технополис Москва" разместит производство компания "АстраЗенека". На предприятии наладят выпуск инновационных CAR-T-препаратов для лечения множественной миеломы. Уровень локализации продукции составит 90%. На предприятии планируется внедрить роботизированные станции для очистки и концентрирования клеточного материала, а также инкубаторы нового поколения. Контролировать качество будут с помощью сверхточных проточных цитометров, а хранить готовые биопрепараты - в автоматическом криохранилище. Кроме того, сейчас на территории особой экономической зоны идет строительство двух новых высокотехнологичных предприятий. Так, в биотехнологическом комплексе "Артселленс" начнут производить препараты на основе моноклональных антител, РНК- и клеточных технологий, включая разработки со стволовыми клетками. В новом корпусе завода "Велфарм-М" будет организован полный цикл производства лекарств для лечения онкологических, гормональных и аутоиммунных заболеваний.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
11:55 10.11.2026 (обновлено: 12:04 10.11.2026)
 
Резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" увеличили выпуск инновационных лекарств

Резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" увеличили производство инновационных лекарств на 33%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Резиденты особый экономический зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", выпускающие инновационные лекарства, в первом полугодии 2026 года произвели продукции на 26,2 миллиарда рублей, что на 33% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Сегодня в особой экономической зоне "Технополис Москва" выпускают инновационные препараты для терапии онкологических, кардиологических, эндокринных, аутоиммунных и других заболеваний. В первом полугодии предприятия-резиденты произвели продукции на 26,2 миллиарда рублей, что на 33% превышает показатели аналогичного периода прошлого года", - приводятся слова Ликсутова на сайте мэра и правительства столицы.
Отмечается, что в будущем на территории ОЭЗ "Технополис Москва" разместит производство компания "АстраЗенека". На предприятии наладят выпуск инновационных CAR-T-препаратов для лечения множественной миеломы. Уровень локализации продукции составит 90%.
На предприятии планируется внедрить роботизированные станции для очистки и концентрирования клеточного материала, а также инкубаторы нового поколения. Контролировать качество будут с помощью сверхточных проточных цитометров, а хранить готовые биопрепараты - в автоматическом криохранилище.
Кроме того, сейчас на территории особой экономической зоны идет строительство двух новых высокотехнологичных предприятий.
Так, в биотехнологическом комплексе "Артселленс" начнут производить препараты на основе моноклональных антител, РНК- и клеточных технологий, включая разработки со стволовыми клетками. В новом корпусе завода "Велфарм-М" будет организован полный цикл производства лекарств для лечения онкологических, гормональных и аутоиммунных заболеваний.
 
БизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала