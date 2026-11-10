https://1prime.ru/20261110/rezidenty-875064425.html

Резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" увеличили выпуск инновационных лекарств

Резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" увеличили выпуск инновационных лекарств - 10.11.2026, ПРАЙМ

Резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" увеличили выпуск инновационных лекарств

Резиденты особый экономический зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", выпускающие инновационные лекарства, в первом полугодии 2026 года произвели продукции на 26,2... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T11:55+0300

2026-11-10T11:55+0300

2026-11-10T12:04+0300

бизнес

россия

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875064425.jpg?1794301479

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Резиденты особый экономический зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", выпускающие инновационные лекарства, в первом полугодии 2026 года произвели продукции на 26,2 миллиарда рублей, что на 33% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Сегодня в особой экономической зоне "Технополис Москва" выпускают инновационные препараты для терапии онкологических, кардиологических, эндокринных, аутоиммунных и других заболеваний. В первом полугодии предприятия-резиденты произвели продукции на 26,2 миллиарда рублей, что на 33% превышает показатели аналогичного периода прошлого года", - приводятся слова Ликсутова на сайте мэра и правительства столицы. Отмечается, что в будущем на территории ОЭЗ "Технополис Москва" разместит производство компания "АстраЗенека". На предприятии наладят выпуск инновационных CAR-T-препаратов для лечения множественной миеломы. Уровень локализации продукции составит 90%. На предприятии планируется внедрить роботизированные станции для очистки и концентрирования клеточного материала, а также инкубаторы нового поколения. Контролировать качество будут с помощью сверхточных проточных цитометров, а хранить готовые биопрепараты - в автоматическом криохранилище. Кроме того, сейчас на территории особой экономической зоны идет строительство двух новых высокотехнологичных предприятий. Так, в биотехнологическом комплексе "Артселленс" начнут производить препараты на основе моноклональных антител, РНК- и клеточных технологий, включая разработки со стволовыми клетками. В новом корпусе завода "Велфарм-М" будет организован полный цикл производства лекарств для лечения онкологических, гормональных и аутоиммунных заболеваний.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия