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В IBC Real Estate оценили риски инвестиций в складскую недвижимость

В IBC Real Estate оценили риски инвестиций в складскую недвижимость - 10.11.2026, ПРАЙМ

В IBC Real Estate оценили риски инвестиций в складскую недвижимость

Инвестиции в складскую недвижимость в России в ближайшей перспективе сопряжены с рисками, заявил глава департамента по работе со складскими и производственными... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T13:20+0300

2026-11-10T13:20+0300

2026-11-10T13:20+0300

бизнес

россия

казань

ibc real estate

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КАЗАНЬ, 10 ноя - ПРАЙМ. Инвестиции в складскую недвижимость в России в ближайшей перспективе сопряжены с рисками, заявил глава департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин. "Очень внимательно нужно смотреть на складской сегмент, потому что сейчас на рынке страхования и с точки зрения безопасности есть определенные события, которые кардинально меняют подход. Сколько это продлится, пока неизвестно. Но с точки зрения инвестиций и покупки паев складской недвижимости мы бы были аккуратны", - сказал он на форуме "Строительная неделя БРИКС" в Казани. При этом, по данным IBC Real Estate, складская недвижимость в 2026 году лидирует по доле вложений в общей структуре инвестиций в недвижимость. С начала года в склады было инвестировано 186 миллиардов рублей или 30% совокупного объема вложений. Всего по итогам 2026 года в российскую может было инвестировано 900 миллиардов рублей, добавил Бумагин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, казань, ibc real estate