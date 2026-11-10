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В IBC Real Estate оценили риски инвестиций в складскую недвижимость - 10.11.2026, ПРАЙМ
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В IBC Real Estate оценили риски инвестиций в складскую недвижимость
В IBC Real Estate оценили риски инвестиций в складскую недвижимость - 10.11.2026, ПРАЙМ
В IBC Real Estate оценили риски инвестиций в складскую недвижимость
Инвестиции в складскую недвижимость в России в ближайшей перспективе сопряжены с рисками, заявил глава департамента по работе со складскими и производственными... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T13:20+0300
2026-11-10T13:20+0300
бизнес
россия
казань
ibc real estate
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КАЗАНЬ, 10 ноя - ПРАЙМ. Инвестиции в складскую недвижимость в России в ближайшей перспективе сопряжены с рисками, заявил глава департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин. "Очень внимательно нужно смотреть на складской сегмент, потому что сейчас на рынке страхования и с точки зрения безопасности есть определенные события, которые кардинально меняют подход. Сколько это продлится, пока неизвестно. Но с точки зрения инвестиций и покупки паев складской недвижимости мы бы были аккуратны", - сказал он на форуме "Строительная неделя БРИКС" в Казани. При этом, по данным IBC Real Estate, складская недвижимость в 2026 году лидирует по доле вложений в общей структуре инвестиций в недвижимость. С начала года в склады было инвестировано 186 миллиардов рублей или 30% совокупного объема вложений. Всего по итогам 2026 года в российскую может было инвестировано 900 миллиардов рублей, добавил Бумагин.
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192
40
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бизнес, россия, казань, ibc real estate
Бизнес, РОССИЯ, КАЗАНЬ, IBC Real Estate
13:20 10.11.2026
 
В IBC Real Estate оценили риски инвестиций в складскую недвижимость

IBC Real Estate: инвестиции в складскую недвижимость в России сопряжены с рисками

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КАЗАНЬ, 10 ноя - ПРАЙМ. Инвестиции в складскую недвижимость в России в ближайшей перспективе сопряжены с рисками, заявил глава департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин.
"Очень внимательно нужно смотреть на складской сегмент, потому что сейчас на рынке страхования и с точки зрения безопасности есть определенные события, которые кардинально меняют подход. Сколько это продлится, пока неизвестно. Но с точки зрения инвестиций и покупки паев складской недвижимости мы бы были аккуратны", - сказал он на форуме "Строительная неделя БРИКС" в Казани.
При этом, по данным IBC Real Estate, складская недвижимость в 2026 году лидирует по доле вложений в общей структуре инвестиций в недвижимость. С начала года в склады было инвестировано 186 миллиардов рублей или 30% совокупного объема вложений.
Всего по итогам 2026 года в российскую может было инвестировано 900 миллиардов рублей, добавил Бумагин.
 
БизнесРОССИЯКАЗАНЬIBC Real Estate
 
 
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