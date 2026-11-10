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Россия входит в число крупнейших поставщиков продовольствия, заявил Лавров
Россия входит в число крупнейших поставщиков продовольствия, заявил Лавров - 10.11.2026, ПРАЙМ
Россия входит в число крупнейших поставщиков продовольствия, заявил Лавров
Россия входит в число крупнейших поставщиков продовольствия и удобрений в 160 стран и выполняет все свои обязательства, заявил министр иностранных дел РФ Сергей | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T00:24+0300
2026-11-10T00:24+0300
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МОСКВА, 10 ноя – ПРАЙМ. Россия входит в число крупнейших поставщиков продовольствия и удобрений в 160 стран и выполняет все свои обязательства, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Придаем большое значение обеспечению глобальной продовольственной безопасности. Россия входит в число крупнейших поставщиков продовольствия и удобрений в 160 стран, все свои обязательства выполняет", - приводятся слова Лаврова в статье для газеты "Коммерсант".
По словам министра, Россия будет и далее удовлетворять потребности партнеров, уделяя особое внимание Африке, в том числе через безвозмездные поставки по линии Всемирной продовольственной программы. Он напомнил, что это закреплено в декларации и совместном плане действий третьего саммита Россия-Африка, прошедшего в Москве 28-29 октября.
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка" в Москве 28 октября назвал Россию одним из наиболее надежных гарантов продовольственной безопасности на африканском континенте.
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россия, мировая экономика, москва, африка, сергей лавров, владимир путин
РОССИЯ, Мировая экономика, МОСКВА, АФРИКА, Сергей Лавров, Владимир Путин
Россия входит в число крупнейших поставщиков продовольствия, заявил Лавров
Лавров: Россия входит в число крупнейших поставщиков продовольствия в 160 странах
МОСКВА, 10 ноя – ПРАЙМ. Россия входит в число крупнейших поставщиков продовольствия и удобрений в 160 стран и выполняет все свои обязательства, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Придаем большое значение обеспечению глобальной продовольственной безопасности. Россия входит в число крупнейших поставщиков продовольствия и удобрений в 160 стран, все свои обязательства выполняет", - приводятся слова Лаврова в статье для газеты "Коммерсант".
По словам министра, Россия будет и далее удовлетворять потребности партнеров, уделяя особое внимание Африке, в том числе через безвозмездные поставки по линии Всемирной продовольственной программы. Он напомнил, что это закреплено в декларации и совместном плане действий третьего саммита Россия-Африка, прошедшего в Москве 28-29 октября.
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка" в Москве 28 октября назвал Россию одним из наиболее надежных гарантов продовольственной безопасности на африканском континенте.