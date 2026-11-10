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Россия должна быть готова к росту энергопотребления ИИ, заявил Лавров

Россия должна быть готова к росту энергопотребления ИИ, заявил Лавров - 10.11.2026, ПРАЙМ

Россия должна быть готова к росту энергопотребления ИИ, заявил Лавров

Россия должна быть готова к резкому росту энергопотребления искусственного интеллекта, который к 2030 году будет потреблять столько же энергии, сколько сегодня... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T00:30+0300

2026-11-10T00:30+0300

2026-11-10T00:30+0300

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МОСКВА, 10 ноя – ПРАЙМ. Россия должна быть готова к резкому росту энергопотребления искусственного интеллекта, который к 2030 году будет потреблять столько же энергии, сколько сегодня вся Япония, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Цифровая трансформация выводит на новые рубежи спрос на энергоносители. По оценкам Международного энергетического агентства, к 2030 году искусственный интеллект будет потреблять столько же энергии, сколько сегодня вся Япония. Мы должны быть к этому готовы", - приводятся слова Лаврова в статье для газеты "Коммерсант". По словам министра, устойчивость мировой энергетической системы является неотъемлемым условием уверенного роста экономики и внедрения новых технологий. Лавров отметил, что нормальная работа топливных рынков подрывается геополитической напряженностью, разрывами цепочек поставок, эскалацией протекционизма, неправомерными санкциями и захватом чужих танкеров. Президент РФ Владимир Путин 28 мая на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Астане заявил, что развитие искусственного интеллекта требует огромного потребления энергии, а Россия благодаря развитым технологиям атомной энергетики и возможностям гидрогенерации имеет в этом конкурентные преимущества.

япония

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россия, япония, астана, сергей лавров, владимир путин