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Россия не понесла значимых потерь из-за санкций, заявил Лавров

Россия не понесла значимых потерь из-за санкций, заявил Лавров - 10.11.2026, ПРАЙМ

Россия не понесла значимых потерь из-за санкций, заявил Лавров

Россия не понесла значимых потерь из-за нелегитимных санкций и переориентировалась на рынки государств мирового большинства, заявил министр иностранных дел РФ... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T00:33+0300

2026-11-10T00:33+0300

2026-11-10T00:33+0300

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мировая экономика

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сергей лавров

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Россия не понесла значимых потерь из-за нелегитимных санкций и переориентировалась на рынки государств мирового большинства, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Кстати, нелегитимные санкции не столько наносят ущерб нашей стране, сколько приводят к триллионным убыткам для Европы... Мы же значимых потерь не понесли, переориентировавшись на рынки государств мирового большинства, где с энтузиазмом принимают 80% российского экспорта, в том числе 70% - в Азии", - приводятся слова Лаврова в статье для газеты "Коммерсант". По словам министра, Россия является добросовестным и надежным поставщиком углеводородов, продовольствия, удобрений и цифровых технологий. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

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россия, мировая экономика, запад, европа, москва, сергей лавров