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Спрос на настольные игры в России с 2020 года вырос в 2,7 раза

Спрос на настольные игры в России с 2020 года вырос в 2,7 раза - 10.11.2026, ПРАЙМ

Спрос на настольные игры в России с 2020 года вырос в 2,7 раза

Спрос на настольные игры в России с 2020 года вырос в 2,7 раза, а в 2026 году может достичь 41,2 миллиарда рублей, сообщает газета "Известия". | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T00:36+0300

2026-11-10T00:36+0300

2026-11-10T00:36+0300

бизнес

россия

wildberries

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Спрос на настольные игры в России с 2020 года вырос в 2,7 раза, а в 2026 году может достичь 41,2 миллиарда рублей, сообщает газета "Известия". "В России кратно вырос спрос на настольные игры - с пандемийного 2020-го в 2,7 раза. В 2026-м он может прибавить 12% по сравнению с предыдущим годом. В Совете по развитию электронной коммерции ТПП РФ прогнозируют рост рынка до 41,2 миллиарда рублей", - пишет газета ссылаясь на прогноз Совета по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты России. Газета отмечает, что увеличение интереса к настольным играм связано со сменой аудитории. Сегодня ими все чаще интересуются взрослые. По словам управляющего партнера "ВМТ Консалт" Екатерины Косаревой, соотношение продаж детских и взрослых игр составляет 1:4. Она связывает это с пандемией, когда люди больше времени проводили дома. Генеральный директор "INFOLine-Аналитики" Михаил Бурмистров подтверждает рост интереса взрослых. Он отмечает, что для многих настольные игры стали привычным и недорогим способом провести время с друзьями или семьей. Кроме того, издание добавляет, что основным каналом продаж стали маркетплейсы. Газета пишет, что в 2026 году на них приходится 70% покупок настольных игр. Всего несколько лет назад покупатели чаще выбирали офлайн-магазины или собственные интернет-магазины производителей. Для сравнения: в январе-мае 2021 года на онлайн-продажи приходилось 43% покупок. В пресс-службе Wildberries газете рассказали, что настольные игры стали зрелой категорией на маркетплейсах. В первом полугодии основной объем продаж пришелся на детские настольные игры: их купили на 6% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Однако, по словам Косаревой, в 2027 году возможно замедление темпов роста рынка из-за конкуренции с другими видами досуга и из-за роста себестоимости производства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, wildberries