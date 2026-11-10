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В России открыли более 300 тысяч кошельков с цифровыми рублями - 10.11.2026, ПРАЙМ
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В России открыли более 300 тысяч кошельков с цифровыми рублями
В России открыли более 300 тысяч кошельков с цифровыми рублями - 10.11.2026, ПРАЙМ
В России открыли более 300 тысяч кошельков с цифровыми рублями
Более 300 тысяч кошельков с цифровыми рублями открыли граждане и организации в России за первые два месяца массового внедрения новой формы национальной валюты,... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T01:00+0300
2026-11-10T01:00+0300
россия
александр бахтин
банк россии
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Более 300 тысяч кошельков с цифровыми рублями открыли граждане и организации в России за первые два месяца массового внедрения новой формы национальной валюты, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Банка России. На 1 ноября почти 290 тысяч граждан и немногим менее 16 тысяч юридических лиц открыли счета на платформе цифрового рубля. За первые два месяца осени на ней провели 235 тысяч операций. "В России с населением 146 миллионов человек число кошельков на платформе цифрового рубля достигло немногим более 300 тысяч", - говорится в сообщении газеты. Издание отмечает, что больше всего операций связаны с пополнением счетов. Также россияне оплачивают цифровыми рублями товары и услуги и совершают переводы. Кроме того, с помощью новой формы валюты можно уплачивать налоги. По мнению экспертов, сейчас граждане используют цифровой рубль преимущественно из любопытства. В частности, в сентябре россияне открывали около 7 тысяч кошельков в день, а в октябре - около 3 тысяч. "ЦБ рассчитывал на 60 тысяч кошельков к концу года, то есть уже открыто в пять раз больше. Но в абсолюте это порядка 0,25% взрослого населения, и по динамике я бы пока говорил именно о любопытстве", - заявил инвестиционный стратег "Гарда Капитал" Александр Бахтин. По данным издания, одним из главных сдерживающих факторов остается отсутствие экономической выгоды: на остаток цифровых рублей не начисляются проценты, а классический банковский кешбэк не предусмотрен. Более того, интерес к новой форме валюты может вырасти с развитием смарт-контрактов, целевых выплат и возможности проводить платежи без подключения к интернету. При этом офлайн-платежи пока находятся на стадии прототипа, а функциональность смарт-контрактов только начала развиваться. Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которая выпускается Центробанком в дополнение к наличным и безналичным деньгам. Он представляет собой уникальный цифровой код и хранится на индивидуальных электронных кошельках на централизованной платформе регулятора. Доступ к кошелькам граждане и организации получают через привычные мобильные приложения своих коммерческих банков. С 1 сентября обеспечить своим клиентам такой функционал обязаны 22 финансовые организации, значимые на рынке платежных услуг. В более поздние сроки доступ должны будут предоставить и другие игроки. Для физических лиц любые операции с новой формой денег полностью бесплатны, а комиссия для торгово-сервисных предприятий при приеме оплаты установлена на льготном уровне 0,3% (но не более 1,5 тысячи рублей).
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192
40
192
40
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5
4.7
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россия, александр бахтин, банк россии
РОССИЯ, Александр Бахтин, Банк России
01:00 10.11.2026
 
В России открыли более 300 тысяч кошельков с цифровыми рублями

"Известия": более 300 тысяч кошельков с цифровыми рублями открыли россияне и организации

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Более 300 тысяч кошельков с цифровыми рублями открыли граждане и организации в России за первые два месяца массового внедрения новой формы национальной валюты, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Банка России.
На 1 ноября почти 290 тысяч граждан и немногим менее 16 тысяч юридических лиц открыли счета на платформе цифрового рубля. За первые два месяца осени на ней провели 235 тысяч операций.
"В России с населением 146 миллионов человек число кошельков на платформе цифрового рубля достигло немногим более 300 тысяч", - говорится в сообщении газеты.
Издание отмечает, что больше всего операций связаны с пополнением счетов. Также россияне оплачивают цифровыми рублями товары и услуги и совершают переводы. Кроме того, с помощью новой формы валюты можно уплачивать налоги.
По мнению экспертов, сейчас граждане используют цифровой рубль преимущественно из любопытства. В частности, в сентябре россияне открывали около 7 тысяч кошельков в день, а в октябре - около 3 тысяч.
"ЦБ рассчитывал на 60 тысяч кошельков к концу года, то есть уже открыто в пять раз больше. Но в абсолюте это порядка 0,25% взрослого населения, и по динамике я бы пока говорил именно о любопытстве", - заявил инвестиционный стратег "Гарда Капитал" Александр Бахтин.
По данным издания, одним из главных сдерживающих факторов остается отсутствие экономической выгоды: на остаток цифровых рублей не начисляются проценты, а классический банковский кешбэк не предусмотрен.
Более того, интерес к новой форме валюты может вырасти с развитием смарт-контрактов, целевых выплат и возможности проводить платежи без подключения к интернету. При этом офлайн-платежи пока находятся на стадии прототипа, а функциональность смарт-контрактов только начала развиваться.
Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которая выпускается Центробанком в дополнение к наличным и безналичным деньгам. Он представляет собой уникальный цифровой код и хранится на индивидуальных электронных кошельках на централизованной платформе регулятора. Доступ к кошелькам граждане и организации получают через привычные мобильные приложения своих коммерческих банков. С 1 сентября обеспечить своим клиентам такой функционал обязаны 22 финансовые организации, значимые на рынке платежных услуг. В более поздние сроки доступ должны будут предоставить и другие игроки. Для физических лиц любые операции с новой формой денег полностью бесплатны, а комиссия для торгово-сервисных предприятий при приеме оплаты установлена на льготном уровне 0,3% (но не более 1,5 тысячи рублей).
 
РОССИЯАлександр БахтинБанк России
 
 
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