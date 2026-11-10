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Россия могла бы создать СЭЗ недалеко от строящегося в Сенегале порта Ндаян

Россия могла бы создать СЭЗ недалеко от строящегося в Сенегале порта Ндаян - 10.11.2026, ПРАЙМ

Россия могла бы создать СЭЗ недалеко от строящегося в Сенегале порта Ндаян

Россия могла бы создать свою свободную экономическую зону недалеко от строящегося в Сенегале порта Ндаян, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в африканской... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T03:40+0300

2026-11-10T03:40+0300

2026-11-10T03:40+0300

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Россия могла бы создать свою свободную экономическую зону недалеко от строящегося в Сенегале порта Ндаян, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в африканской стране Дмитрий Кураков. "Мы очень заинтересованы в создании хаба. Недалеко от строящегося порта Ндаян будет создаваться свободная экономическая зона. В принципе, почему бы нам не создать там российскую СЭЗ? Там можно было бы создать склады хранения и даже построить перерабатывающие предприятия - по примеру той зоны, которую мы создаем в Египте, в Суэце", - сказал Кураков. Он подчеркнул, что многие африканские страны - это такие экономики, где банковские системы развиты слабо или люди просто не доверяют банкам. "Поэтому такие хабы - очень выгодное вложение капитала. Вам не придется, как это иногда бывает сейчас, отправлять продукцию и ждать оплаты от партнера по 90-180 дней, пока меняются цены. Это ведь бизнес: на колебаниях рынка можно как выиграть, так и проиграть. А здесь ваша продукция лежит на складе, и вы можете продать ее в любой момент", - пояснил дипломат. Порт Ндаян - это новый глубоководный контейнерный порт, который строится в Сенегале, примерно в 50 километрах к югу от Дакара. Проект реализуется при участии дубайского логистического оператора DP World. Завершение строительства запланировано на 2028 год.

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россия, бизнес, сенегал, египет, dp world