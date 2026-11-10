https://1prime.ru/20261110/rossija-875048993.html
Россия могла бы создать СЭЗ недалеко от строящегося в Сенегале порта Ндаян
Россия могла бы создать СЭЗ недалеко от строящегося в Сенегале порта Ндаян - 10.11.2026, ПРАЙМ
Россия могла бы создать СЭЗ недалеко от строящегося в Сенегале порта Ндаян
Россия могла бы создать свою свободную экономическую зону недалеко от строящегося в Сенегале порта Ндаян, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в африканской... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T03:40+0300
2026-11-10T03:40+0300
2026-11-10T03:40+0300
россия
бизнес
сенегал
египет
dp world
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875048993.jpg?1794271213
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Россия могла бы создать свою свободную экономическую зону недалеко от строящегося в Сенегале порта Ндаян, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в африканской стране Дмитрий Кураков.
"Мы очень заинтересованы в создании хаба. Недалеко от строящегося порта Ндаян будет создаваться свободная экономическая зона. В принципе, почему бы нам не создать там российскую СЭЗ? Там можно было бы создать склады хранения и даже построить перерабатывающие предприятия - по примеру той зоны, которую мы создаем в Египте, в Суэце", - сказал Кураков.
Он подчеркнул, что многие африканские страны - это такие экономики, где банковские системы развиты слабо или люди просто не доверяют банкам.
"Поэтому такие хабы - очень выгодное вложение капитала. Вам не придется, как это иногда бывает сейчас, отправлять продукцию и ждать оплаты от партнера по 90-180 дней, пока меняются цены. Это ведь бизнес: на колебаниях рынка можно как выиграть, так и проиграть. А здесь ваша продукция лежит на складе, и вы можете продать ее в любой момент", - пояснил дипломат.
Порт Ндаян - это новый глубоководный контейнерный порт, который строится в Сенегале, примерно в 50 километрах к югу от Дакара. Проект реализуется при участии дубайского логистического оператора DP World. Завершение строительства запланировано на 2028 год.
сенегал
египет
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, сенегал, египет, dp world
РОССИЯ, Бизнес, СЕНЕГАЛ, ЕГИПЕТ, DP World
Россия могла бы создать СЭЗ недалеко от строящегося в Сенегале порта Ндаян
Посол Кураков: Россия могла бы создать СЭЗ недалеко от строящегося порта Ндаян
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Россия могла бы создать свою свободную экономическую зону недалеко от строящегося в Сенегале порта Ндаян, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в африканской стране Дмитрий Кураков.
"Мы очень заинтересованы в создании хаба. Недалеко от строящегося порта Ндаян будет создаваться свободная экономическая зона. В принципе, почему бы нам не создать там российскую СЭЗ? Там можно было бы создать склады хранения и даже построить перерабатывающие предприятия - по примеру той зоны, которую мы создаем в Египте, в Суэце", - сказал Кураков.
Он подчеркнул, что многие африканские страны - это такие экономики, где банковские системы развиты слабо или люди просто не доверяют банкам.
"Поэтому такие хабы - очень выгодное вложение капитала. Вам не придется, как это иногда бывает сейчас, отправлять продукцию и ждать оплаты от партнера по 90-180 дней, пока меняются цены. Это ведь бизнес: на колебаниях рынка можно как выиграть, так и проиграть. А здесь ваша продукция лежит на складе, и вы можете продать ее в любой момент", - пояснил дипломат.
Порт Ндаян - это новый глубоководный контейнерный порт, который строится в Сенегале, примерно в 50 километрах к югу от Дакара. Проект реализуется при участии дубайского логистического оператора DP World. Завершение строительства запланировано на 2028 год.