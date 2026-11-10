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Импорт подержанных легковушек из Южной Кореи упал в 6,5 раза - 10.11.2026, ПРАЙМ
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Импорт подержанных легковушек из Южной Кореи упал в 6,5 раза
Импорт подержанных легковушек из Южной Кореи упал в 6,5 раза - 10.11.2026, ПРАЙМ
Импорт подержанных легковушек из Южной Кореи упал в 6,5 раза
Российский импорт подержанных легковых автомобилей из Южной Кореи в октябре 2026 года снизился в 6,5 раза в годовом выражении и составил 2,1 тысячи машин,... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T09:02+0300
2026-11-10T09:18+0300
бизнес
россия
южная корея
грузия
белоруссия
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Российский импорт подержанных легковых автомобилей из Южной Кореи в октябре 2026 года снизился в 6,5 раза в годовом выражении и составил 2,1 тысячи машин, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков. "Если минувший октябрь сравнивать с прошлым годом, то импорт из Южной Кореи рухнул в 6,5 раз: с 13,8 тысячи единиц до 2,1 тысячи (-85%)", - написал он в Telegram-канале. Всего за октябрь в Россию ввезено 34 тысячи легковых машин с пробегом. Это на 43% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда были импортированы рекордные почти 60 тысяч автомобилей. Помимо Южной Кореи значительно снизился импорт через Грузию (в 5,5 раза) и Белоруссию (в 3,5 раза). "По отношению к сентябрю текущего года также наблюдаем спад, но не столь значительный, как к прошлому году. Всего минус 5%", - отметил Целиков.
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Бизнес, РОССИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, ГРУЗИЯ, БЕЛОРУССИЯ
09:02 10.11.2026 (обновлено: 09:18 10.11.2026)
 
Импорт подержанных легковушек из Южной Кореи упал в 6,5 раза

"Автостат": импорт подержанных легковушек из Южной Кореи в октябре упал в 6,5 раза

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Российский импорт подержанных легковых автомобилей из Южной Кореи в октябре 2026 года снизился в 6,5 раза в годовом выражении и составил 2,1 тысячи машин, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.
"Если минувший октябрь сравнивать с прошлым годом, то импорт из Южной Кореи рухнул в 6,5 раз: с 13,8 тысячи единиц до 2,1 тысячи (-85%)", - написал он в Telegram-канале.
Всего за октябрь в Россию ввезено 34 тысячи легковых машин с пробегом. Это на 43% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда были импортированы рекордные почти 60 тысяч автомобилей. Помимо Южной Кореи значительно снизился импорт через Грузию (в 5,5 раза) и Белоруссию (в 3,5 раза).
"По отношению к сентябрю текущего года также наблюдаем спад, но не столь значительный, как к прошлому году. Всего минус 5%", - отметил Целиков.
 
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