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Импорт подержанных легковушек из Южной Кореи упал в 6,5 раза

Импорт подержанных легковушек из Южной Кореи упал в 6,5 раза - 10.11.2026, ПРАЙМ

Импорт подержанных легковушек из Южной Кореи упал в 6,5 раза

Российский импорт подержанных легковых автомобилей из Южной Кореи в октябре 2026 года снизился в 6,5 раза в годовом выражении и составил 2,1 тысячи машин,... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T09:02+0300

2026-11-10T09:02+0300

2026-11-10T09:18+0300

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Российский импорт подержанных легковых автомобилей из Южной Кореи в октябре 2026 года снизился в 6,5 раза в годовом выражении и составил 2,1 тысячи машин, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков. "Если минувший октябрь сравнивать с прошлым годом, то импорт из Южной Кореи рухнул в 6,5 раз: с 13,8 тысячи единиц до 2,1 тысячи (-85%)", - написал он в Telegram-канале. Всего за октябрь в Россию ввезено 34 тысячи легковых машин с пробегом. Это на 43% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда были импортированы рекордные почти 60 тысяч автомобилей. Помимо Южной Кореи значительно снизился импорт через Грузию (в 5,5 раза) и Белоруссию (в 3,5 раза). "По отношению к сентябрю текущего года также наблюдаем спад, но не столь значительный, как к прошлому году. Всего минус 5%", - отметил Целиков.

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грузия

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бизнес, россия, южная корея, грузия, белоруссия