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Суд защитил права "Союзплодоимпорта" на бренды "Охотничья" и "Русская"

Суд защитил права "Союзплодоимпорта" на бренды "Охотничья" и "Русская" - 10.11.2026, ПРАЙМ

Суд защитил права "Союзплодоимпорта" на бренды "Охотничья" и "Русская"

Арбитражный суд Псковской области привлек к административной ответственности за нарушение прав "Союзплодоимпорта" на товарные знаки "Охотничья", "Русская" и... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T11:31+0300

2026-11-10T11:31+0300

2026-11-10T11:35+0300

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МОСКВА, 10 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Псковской области привлек к административной ответственности за нарушение прав "Союзплодоимпорта" на товарные знаки "Охотничья", "Русская" и наименование места происхождения товара "Русская водка" компанию "Карта логистики", пытавшуюся ввезти в Россию жестяные банки для розлива водки с незаконной маркировкой, сообщает пресс-служба "Союзплодоимпорта". "В ходе таможенного досмотра сотрудники Псковской таможни выявили жестяные банки объемом 0,7 литра с обозначениями "Охотничья", Okhotnichya, "Русская", Russkaya, "Русская водка" и Russian Vodka, сходными до степени смешения с товарными знаками ФКП "Союзплодоимпорт", - говорится в сообщении. Поясняется, что контейнер с банками прибыл из Китая в Белоруссию, а затем по заказу смоленского ООО "Карта Логистики" перевозился через белорусско-российскую границу в Петербург. Однако экспедитор не смог представить лицензионные или иные разрешительные документы, подтверждающие право использования обозначений на ввозимом товаре, в связи с чем товар был изъят, а материалы дела переданы в суд. "Союзплодоимпорт" участвовал в процессе в качестве третьего лица и указал, что обозначения использовались для маркировки тары, предназначенной для розлива водки, без согласия правообладателя. Суд пришел к выводу, что "Карта логистики" нарушила исключительные права "Союзплодоимпорта" на товарные знаки и НМПТ "Русская водка", и привлек транспортную компанию к административной ответственности в виде предупреждения. Изъятый контрафактный товар по решению суда подлежит уничтожению. "Решение суда в очередной раз подтвердило правомерность позиции ФКП "Союзплодоимпорт" в вопросах защиты интеллектуальной собственности и пресечения попыток незаконного использования всемирно известных российских брендов алкогольной продукции", - отмечается в сообщении пресс-службы "Союзплодоимпорта". ФКП "Союзплодоимпорт" создано распоряжением правительства РФ в 2001 году. Правообладатель более 160 товарных знаков на алкогольную, спиртосодержащую и пищевую продукцию (Stolichnaya, Moskovskaya, "Русская", "Советское" и другие) и наименования места происхождения товара "Русская водка". Среди направлений деятельности предприятия - защита и восстановление исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности в области АПК, в том числе на товарные знаки алкогольной и спиртосодержащей продукции в России и за рубежом.

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бизнес, россия, псковская область, китай, белоруссия