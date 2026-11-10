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В России за пять лет количество минимаркетов выросло на 7,8%

В России за пять лет количество минимаркетов выросло на 7,8% - 10.11.2026, ПРАЙМ

В России за пять лет количество минимаркетов выросло на 7,8%

Количество минимаркетов в России с 2020 по 2025 год выросло на 7,8% и превысило 281 тысячу, сообщили журналистам в Минпромторге. | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T12:59+0300

2026-11-10T12:59+0300

2026-11-10T12:59+0300

бизнес

россия

минпромторг

росстат

x5 retail group

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Количество минимаркетов в России с 2020 по 2025 год выросло на 7,8% и превысило 281 тысячу, сообщили журналистам в Минпромторге. Там указали, что количество магазинов в России за указанный период выросло почти на 10% и составило 897,5 тысячи. "Переходя к отдельным форматам торговли, можно отметить, что число минимаркетов, по данным Росстата, также выросло. Так в 2020 году в стране насчитывалось 260 864 минимаркета, а в 2025 году - 281 300 (+7,8%)", - сообщили в министерстве. В Минпромторге также отметили рост количества магазинов у крупных игроков рынка. Так, согласно годовым отчетам компании X5, число магазинов "Пятерочка" в 2020 году составляло 16,7 тысячи, а в 2025 году - 25,5 тысячи магазинов, что на 52,9% больше показателя пятилетней давности. В свою очередь, согласно годовым отчетам компании "Магнит", число магазинов в 2020 году составило около 21,6 тысячи, а в 2025 году - более 33,4 тысячи. Таким образом, за пять лет рост количества магазинов составил 55,1%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, минпромторг, росстат, x5 retail group