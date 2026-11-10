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ЦБ: Россия обладает всеми компонентами платежно-расчетной инфраструктуры - 10.11.2026, ПРАЙМ
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ЦБ: Россия обладает всеми компонентами платежно-расчетной инфраструктуры
ЦБ: Россия обладает всеми компонентами платежно-расчетной инфраструктуры - 10.11.2026, ПРАЙМ
ЦБ: Россия обладает всеми компонентами платежно-расчетной инфраструктуры
Россия обладает всеми компонентами платежно-расчетной инфраструктуры, которые повышают ее финансовый суверенитет, заявила заместитель председателя ЦБ РФ Зульфия | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T13:50+0300
2026-11-10T13:50+0300
финансы
россия
совет федерации
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875069275.jpg?1794307850
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Россия обладает всеми компонентами платежно-расчетной инфраструктуры, которые повышают ее финансовый суверенитет, заявила заместитель председателя ЦБ РФ Зульфия Кахруманова. "Сейчас наша страна обладает всеми компонентами платежно-расчетной инфраструктуры. У нас своя платежная система, свои платежные карты, своя система быстрых платежей, своя система финансовых сообщений, теперь и цифровой рубль дополнительным таким инструментом в нашей такой вселенной платежной инфраструктуры", - сказала она, выступая на заседании Совета Федерации. "Каждая такая компонента повышает устойчивость нашей инфраструктуры расчетной и повышает наш финансовый суверенитет", - добавила Кахруманова. По ее словам, эти компоненты взаимно дополняют друг друга, повышая устойчивость и делая практически неуязвимой российскую платежную инфраструктуру.
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40
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финансы, россия, совет федерации
Финансы, РОССИЯ, Совет Федерации
13:50 10.11.2026
 
ЦБ: Россия обладает всеми компонентами платежно-расчетной инфраструктуры

ЦБ: Россия обладает всеми компонентами платежно-расчетной инфраструктуры

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Россия обладает всеми компонентами платежно-расчетной инфраструктуры, которые повышают ее финансовый суверенитет, заявила заместитель председателя ЦБ РФ Зульфия Кахруманова.
"Сейчас наша страна обладает всеми компонентами платежно-расчетной инфраструктуры. У нас своя платежная система, свои платежные карты, своя система быстрых платежей, своя система финансовых сообщений, теперь и цифровой рубль дополнительным таким инструментом в нашей такой вселенной платежной инфраструктуры", - сказала она, выступая на заседании Совета Федерации.
"Каждая такая компонента повышает устойчивость нашей инфраструктуры расчетной и повышает наш финансовый суверенитет", - добавила Кахруманова.
По ее словам, эти компоненты взаимно дополняют друг друга, повышая устойчивость и делая практически неуязвимой российскую платежную инфраструктуру.
 
ФинансыРОССИЯСовет Федерации
 
 
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