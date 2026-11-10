https://1prime.ru/20261110/rossija-875069275.html
ЦБ: Россия обладает всеми компонентами платежно-расчетной инфраструктуры
ЦБ: Россия обладает всеми компонентами платежно-расчетной инфраструктуры - 10.11.2026, ПРАЙМ
ЦБ: Россия обладает всеми компонентами платежно-расчетной инфраструктуры
Россия обладает всеми компонентами платежно-расчетной инфраструктуры, которые повышают ее финансовый суверенитет, заявила заместитель председателя ЦБ РФ Зульфия | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T13:50+0300
2026-11-10T13:50+0300
2026-11-10T13:50+0300
финансы
россия
совет федерации
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875069275.jpg?1794307850
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Россия обладает всеми компонентами платежно-расчетной инфраструктуры, которые повышают ее финансовый суверенитет, заявила заместитель председателя ЦБ РФ Зульфия Кахруманова.
"Сейчас наша страна обладает всеми компонентами платежно-расчетной инфраструктуры. У нас своя платежная система, свои платежные карты, своя система быстрых платежей, своя система финансовых сообщений, теперь и цифровой рубль дополнительным таким инструментом в нашей такой вселенной платежной инфраструктуры", - сказала она, выступая на заседании Совета Федерации.
"Каждая такая компонента повышает устойчивость нашей инфраструктуры расчетной и повышает наш финансовый суверенитет", - добавила Кахруманова.
По ее словам, эти компоненты взаимно дополняют друг друга, повышая устойчивость и делая практически неуязвимой российскую платежную инфраструктуру.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, совет федерации
Финансы, РОССИЯ, Совет Федерации
ЦБ: Россия обладает всеми компонентами платежно-расчетной инфраструктуры
ЦБ: Россия обладает всеми компонентами платежно-расчетной инфраструктуры
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Россия обладает всеми компонентами платежно-расчетной инфраструктуры, которые повышают ее финансовый суверенитет, заявила заместитель председателя ЦБ РФ Зульфия Кахруманова.
"Сейчас наша страна обладает всеми компонентами платежно-расчетной инфраструктуры. У нас своя платежная система, свои платежные карты, своя система быстрых платежей, своя система финансовых сообщений, теперь и цифровой рубль дополнительным таким инструментом в нашей такой вселенной платежной инфраструктуры", - сказала она, выступая на заседании Совета Федерации.
"Каждая такая компонента повышает устойчивость нашей инфраструктуры расчетной и повышает наш финансовый суверенитет", - добавила Кахруманова.
По ее словам, эти компоненты взаимно дополняют друг друга, повышая устойчивость и делая практически неуязвимой российскую платежную инфраструктуру.