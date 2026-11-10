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ЦБ: Россия обладает всеми компонентами платежно-расчетной инфраструктуры

ЦБ: Россия обладает всеми компонентами платежно-расчетной инфраструктуры - 10.11.2026, ПРАЙМ

ЦБ: Россия обладает всеми компонентами платежно-расчетной инфраструктуры

Россия обладает всеми компонентами платежно-расчетной инфраструктуры, которые повышают ее финансовый суверенитет, заявила заместитель председателя ЦБ РФ Зульфия | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T13:50+0300

2026-11-10T13:50+0300

2026-11-10T13:50+0300

финансы

россия

совет федерации

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Россия обладает всеми компонентами платежно-расчетной инфраструктуры, которые повышают ее финансовый суверенитет, заявила заместитель председателя ЦБ РФ Зульфия Кахруманова. "Сейчас наша страна обладает всеми компонентами платежно-расчетной инфраструктуры. У нас своя платежная система, свои платежные карты, своя система быстрых платежей, своя система финансовых сообщений, теперь и цифровой рубль дополнительным таким инструментом в нашей такой вселенной платежной инфраструктуры", - сказала она, выступая на заседании Совета Федерации. "Каждая такая компонента повышает устойчивость нашей инфраструктуры расчетной и повышает наш финансовый суверенитет", - добавила Кахруманова. По ее словам, эти компоненты взаимно дополняют друг друга, повышая устойчивость и делая практически неуязвимой российскую платежную инфраструктуру.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, совет федерации