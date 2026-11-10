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В России продлили эксперимент по подтверждению компетенций IT-специалистов - 10.11.2026, ПРАЙМ
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В России продлили эксперимент по подтверждению компетенций IT-специалистов
В России продлили эксперимент по подтверждению компетенций IT-специалистов - 10.11.2026, ПРАЙМ
В России продлили эксперимент по подтверждению компетенций IT-специалистов
Эксперимент по подтверждению компетенций IT-специалистов продлен в России до 31 декабря 2028 года, рассказало Минцифры. | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T15:45+0300
2026-11-10T15:45+0300
технологии
россия
минцифры
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875076663.jpg?1794314746
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Эксперимент по подтверждению компетенций IT-специалистов продлен в России до 31 декабря 2028 года, рассказало Минцифры. В 2025 году начала работу национальная платформа по подтверждению IT-компетенций. Она позволяет разработчикам бесплатно проверить свои знания и навыки, а затем подтвердить их сертификатом на "Госуслугах". "Из-за высокого спроса и успешных результатов эксперимент решено продлить еще на два года - до 31 декабря 2028 года", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что за время работы платформы пользователи успешно прошли оценку навыков уже 417 тысяч раз. Более 135 тысяч сертификатов выдано на портале "Госуслуги". В Минцифры напомнили, что пройти тестирование может любой желающий - вне зависимости от уровня образования и места работы. Участие добровольное и бесплатное. Ведомство уточнило, что сертификат подтверждает уровень знаний и навыков разработчика. Его можно использовать при трудоустройстве или чтобы оценить свой профессиональный уровень. Результаты тестирования не являются общедоступными: сертификат специалист может самостоятельно показать работодателю.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
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40
192
40
технологии, россия, минцифры
Технологии, РОССИЯ, Минцифры
15:45 10.11.2026
 
В России продлили эксперимент по подтверждению компетенций IT-специалистов

Минцифры: эксперимент по подтверждению компетенций IT-специалистов продлен до 2028 года

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Эксперимент по подтверждению компетенций IT-специалистов продлен в России до 31 декабря 2028 года, рассказало Минцифры.
В 2025 году начала работу национальная платформа по подтверждению IT-компетенций. Она позволяет разработчикам бесплатно проверить свои знания и навыки, а затем подтвердить их сертификатом на "Госуслугах".
"Из-за высокого спроса и успешных результатов эксперимент решено продлить еще на два года - до 31 декабря 2028 года", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что за время работы платформы пользователи успешно прошли оценку навыков уже 417 тысяч раз. Более 135 тысяч сертификатов выдано на портале "Госуслуги".
В Минцифры напомнили, что пройти тестирование может любой желающий - вне зависимости от уровня образования и места работы. Участие добровольное и бесплатное.
Ведомство уточнило, что сертификат подтверждает уровень знаний и навыков разработчика. Его можно использовать при трудоустройстве или чтобы оценить свой профессиональный уровень.
Результаты тестирования не являются общедоступными: сертификат специалист может самостоятельно показать работодателю.
 
ТехнологииРОССИЯМинцифры
 
 
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