https://1prime.ru/20261110/rossija-875076663.html

В России продлили эксперимент по подтверждению компетенций IT-специалистов

В России продлили эксперимент по подтверждению компетенций IT-специалистов - 10.11.2026, ПРАЙМ

В России продлили эксперимент по подтверждению компетенций IT-специалистов

Эксперимент по подтверждению компетенций IT-специалистов продлен в России до 31 декабря 2028 года, рассказало Минцифры. | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T15:45+0300

2026-11-10T15:45+0300

2026-11-10T15:45+0300

технологии

россия

минцифры

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875076663.jpg?1794314746

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Эксперимент по подтверждению компетенций IT-специалистов продлен в России до 31 декабря 2028 года, рассказало Минцифры. В 2025 году начала работу национальная платформа по подтверждению IT-компетенций. Она позволяет разработчикам бесплатно проверить свои знания и навыки, а затем подтвердить их сертификатом на "Госуслугах". "Из-за высокого спроса и успешных результатов эксперимент решено продлить еще на два года - до 31 декабря 2028 года", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что за время работы платформы пользователи успешно прошли оценку навыков уже 417 тысяч раз. Более 135 тысяч сертификатов выдано на портале "Госуслуги". В Минцифры напомнили, что пройти тестирование может любой желающий - вне зависимости от уровня образования и места работы. Участие добровольное и бесплатное. Ведомство уточнило, что сертификат подтверждает уровень знаний и навыков разработчика. Его можно использовать при трудоустройстве или чтобы оценить свой профессиональный уровень. Результаты тестирования не являются общедоступными: сертификат специалист может самостоятельно показать работодателю.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, минцифры