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В России введут регулирование эксплуатации беспилотных автомобилей - 10.11.2026, ПРАЙМ
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В России введут регулирование эксплуатации беспилотных автомобилей
В России введут регулирование эксплуатации беспилотных автомобилей - 10.11.2026, ПРАЙМ
В России введут регулирование эксплуатации беспилотных автомобилей
Законопроект по беспилотным автомобилям впервые введет в России комплексное правовое регулирование эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T16:06+0300
2026-11-10T16:06+0300
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МОСКВА, 10 ноя – ПРАЙМ. Законопроект по беспилотным автомобилям впервые введет в России комплексное правовое регулирование эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) на дорогах, сообщили РИА Новости в правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Минтранс разработал проект закона, определяющий условия допуска ВАТС на дороги общего пользования. Документ был опубликован на портале официальной публикации правовых актов для общественного обсуждения в январе 2026 года. В случае принятия закон вступит в силу 1 сентября 2027 года. "Законопроектом предлагается впервые установить комплексное правовое регулирование эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств на автомобильных дорогах Российской Федерации. Документ направлен на обеспечение безопасности дорожного движения и создание необходимых условий для развития технологий беспилотного вождения", - рассказали в комиссии. Законопроект также предполагает введение градации транспортных средств в зависимости от степени автоматизации. Системы первых двух уровней только помогают водителю. На третьем уровне автомобиль едет сам в штатных ситуациях, но в случае выхода из них водитель берет управление на себя. Четвертый уровень предполагает возможное отсутствие водителя, а управление в ряде случаев дистанционно принимает оператор. На пятом же уровне система полностью автономна. "Данная инициатива Минтранса вводит определение высокоавтоматизированного транспортного средства и порядок его эксплуатации без непосредственного участия водителя, в том числе с использованием дистанционной поддержки, а также закрепляет обязанности производителей и операторов дистанционной поддержки, включая требования к техническому обслуживанию и обновлению программного обеспечения", – отметил председатель правления Ассоциации юристов России, член Общественного совета при Минтрансе России Владимир Груздев. Также предлагается определить требования к инфраструктуре, обмену данными, защите информации и государственному контролю за соблюдением правил эксплуатации. Специальный порядок расчета стоимости ОСАГО для беспилотных автомобилей с учетом их характеристик и потенциальной опасности для самого транспортного средства, города и остальных участников дорожного движения. "До утверждения Банком России специальных тарифов предлагается применять повышающий коэффициент. А страховщики получат право на доступ к данным о ДТП, зафиксированным автомобильной системой", – сообщил Груздев.
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бизнес, россия, ассоциация юристов россии, банк россии
Бизнес, РОССИЯ, Ассоциация юристов России, Банк России
16:06 10.11.2026
 
В России введут регулирование эксплуатации беспилотных автомобилей

Законопроект по беспилотным автомобилям впервые введет правовое регулирование эксплуатации

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МОСКВА, 10 ноя – ПРАЙМ. Законопроект по беспилотным автомобилям впервые введет в России комплексное правовое регулирование эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) на дорогах, сообщили РИА Новости в правительственной комиссии по законопроектной деятельности.
Минтранс разработал проект закона, определяющий условия допуска ВАТС на дороги общего пользования. Документ был опубликован на портале официальной публикации правовых актов для общественного обсуждения в январе 2026 года. В случае принятия закон вступит в силу 1 сентября 2027 года.
"Законопроектом предлагается впервые установить комплексное правовое регулирование эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств на автомобильных дорогах Российской Федерации. Документ направлен на обеспечение безопасности дорожного движения и создание необходимых условий для развития технологий беспилотного вождения", - рассказали в комиссии.
Законопроект также предполагает введение градации транспортных средств в зависимости от степени автоматизации. Системы первых двух уровней только помогают водителю. На третьем уровне автомобиль едет сам в штатных ситуациях, но в случае выхода из них водитель берет управление на себя. Четвертый уровень предполагает возможное отсутствие водителя, а управление в ряде случаев дистанционно принимает оператор. На пятом же уровне система полностью автономна.
"Данная инициатива Минтранса вводит определение высокоавтоматизированного транспортного средства и порядок его эксплуатации без непосредственного участия водителя, в том числе с использованием дистанционной поддержки, а также закрепляет обязанности производителей и операторов дистанционной поддержки, включая требования к техническому обслуживанию и обновлению программного обеспечения", – отметил председатель правления Ассоциации юристов России, член Общественного совета при Минтрансе России Владимир Груздев.
Также предлагается определить требования к инфраструктуре, обмену данными, защите информации и государственному контролю за соблюдением правил эксплуатации. Специальный порядок расчета стоимости ОСАГО для беспилотных автомобилей с учетом их характеристик и потенциальной опасности для самого транспортного средства, города и остальных участников дорожного движения.
"До утверждения Банком России специальных тарифов предлагается применять повышающий коэффициент. А страховщики получат право на доступ к данным о ДТП, зафиксированным автомобильной системой", – сообщил Груздев.
 
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