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"Сигналы к укреплению": аналитик оценил влияние переговоров в ОАЭ на рубль

"Сигналы к укреплению": аналитик оценил влияние переговоров в ОАЭ на рубль - 10.11.2026, ПРАЙМ

"Сигналы к укреплению": аналитик оценил влияние переговоров в ОАЭ на рубль

Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник незначительно повышается, прибавляя вот уже четвертую сессию подряд, следует из данных Московской... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T12:07+0300

2026-11-10T12:07+0300

2026-11-10T12:07+0300

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник незначительно повышается, прибавляя вот уже четвертую сессию подряд, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.43 мск растет на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 12,38 рубля. В течение дня юань торгуется в узком коридоре 12,36-12,39 рубля. В начале недели тренд к ослаблению рубля сохраняется, отмечает Денис Попов из ПСБ. С фундаментальной точки зрения ослабление рубля обусловлено падением цен на нефть и ростом ежедневных объемов покупки валюты Банком России в рамках бюджетного правила, добавляет он. Так, стоимость барреля нефти сорта Brent снижается на 2,2%, до 90,5 доллара. "Однако верхняя граница текущего торгового диапазона 12-12,5 рубля за юань может так и не быть достигнута. Триггером к приостановке тренда, вероятно, станет усиление поддержки рубля со стороны новостного фона. Начало трехсторонних переговоров об Украине может приостановить ослабление нацвалюты и при формировании позитивных сигналов привести к локальному укреплению рубля", - считает эксперт. При благоприятном развитии ситуации и наращивании предложения иностранной валюты от экспортеров в течение ноября не исключено довольно выраженное движение, со смещением курсовых котировок как минимум к нижней границе текущего торгового диапазона, резюмирует Попов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, россия, рубль, валюта, мосбиржа, курсы валют, юань