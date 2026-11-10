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"Сигналы к укреплению": аналитик оценил влияние переговоров в ОАЭ на рубль - 10.11.2026, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20261110/rubl-875064950.html
"Сигналы к укреплению": аналитик оценил влияние переговоров в ОАЭ на рубль
"Сигналы к укреплению": аналитик оценил влияние переговоров в ОАЭ на рубль - 10.11.2026, ПРАЙМ
"Сигналы к укреплению": аналитик оценил влияние переговоров в ОАЭ на рубль
Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник незначительно повышается, прибавляя вот уже четвертую сессию подряд, следует из данных Московской... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T12:07+0300
2026-11-10T12:07+0300
экономика
рынок
россия
рубль
валюта
мосбиржа
курсы валют
юань
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник незначительно повышается, прибавляя вот уже четвертую сессию подряд, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.43 мск растет на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 12,38 рубля. В течение дня юань торгуется в узком коридоре 12,36-12,39 рубля. В начале недели тренд к ослаблению рубля сохраняется, отмечает Денис Попов из ПСБ. С фундаментальной точки зрения ослабление рубля обусловлено падением цен на нефть и ростом ежедневных объемов покупки валюты Банком России в рамках бюджетного правила, добавляет он. Так, стоимость барреля нефти сорта Brent снижается на 2,2%, до 90,5 доллара. "Однако верхняя граница текущего торгового диапазона 12-12,5 рубля за юань может так и не быть достигнута. Триггером к приостановке тренда, вероятно, станет усиление поддержки рубля со стороны новостного фона. Начало трехсторонних переговоров об Украине может приостановить ослабление нацвалюты и при формировании позитивных сигналов привести к локальному укреплению рубля", - считает эксперт. При благоприятном развитии ситуации и наращивании предложения иностранной валюты от экспортеров в течение ноября не исключено довольно выраженное движение, со смещением курсовых котировок как минимум к нижней границе текущего торгового диапазона, резюмирует Попов.
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рынок, россия, рубль, валюта, мосбиржа, курсы валют, юань
Экономика, Рынок, РОССИЯ, рубль, валюта, Мосбиржа, Курсы валют, юань
12:07 10.11.2026
 
"Сигналы к укреплению": аналитик оценил влияние переговоров в ОАЭ на рубль

Попов: начало трехсторонних переговоров по Украине может приостановить ослабление рубля

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник незначительно повышается, прибавляя вот уже четвертую сессию подряд, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.43 мск растет на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 12,38 рубля.
В течение дня юань торгуется в узком коридоре 12,36-12,39 рубля.
В начале недели тренд к ослаблению рубля сохраняется, отмечает Денис Попов из ПСБ. С фундаментальной точки зрения ослабление рубля обусловлено падением цен на нефть и ростом ежедневных объемов покупки валюты Банком России в рамках бюджетного правила, добавляет он.
Так, стоимость барреля нефти сорта Brent снижается на 2,2%, до 90,5 доллара.
"Однако верхняя граница текущего торгового диапазона 12-12,5 рубля за юань может так и не быть достигнута. Триггером к приостановке тренда, вероятно, станет усиление поддержки рубля со стороны новостного фона. Начало трехсторонних переговоров об Украине может приостановить ослабление нацвалюты и при формировании позитивных сигналов привести к локальному укреплению рубля", - считает эксперт.
При благоприятном развитии ситуации и наращивании предложения иностранной валюты от экспортеров в течение ноября не исключено довольно выраженное движение, со смещением курсовых котировок как минимум к нижней границе текущего торгового диапазона, резюмирует Попов.
 
ЭкономикаРынокРОССИЯрубльвалютаМосбиржаКурсы валютюань
 
 
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