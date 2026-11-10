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"Нефть — преобладающий фактор": рубль снизился к юаню - 10.11.2026, ПРАЙМ
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"Нефть — преобладающий фактор": рубль снизился к юаню
"Нефть — преобладающий фактор": рубль снизился к юаню - 10.11.2026, ПРАЙМ
"Нефть — преобладающий фактор": рубль снизился к юаню
Рубль умеренно снизился к юаню на фоне продолжающей дешеветь нефти и роста покупок валюты Минфином, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T20:17+0300
2026-11-10T20:22+0300
рынок
минфин
"бкс мир инвестиций"
рсхб
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Рубль умеренно снизился к юаню на фоне продолжающей дешеветь нефти и роста покупок валюты Минфином, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 5 копеек - до 12,42 рубля. Январский фьючерс нефти марки Brent к 19.53 мск время дешевел на 0,62% - до 87,82 доллара за баррель. Курс юаня за вторник вырос на 0,43%. При этом китайская валюта в течение дня двигалась в диапазоне 12,36-12,44 рубля. "С понедельника Минфин почти на четверть увеличил ежедневные покупки валюты по бюджетному правилу — до эквивалента 15 миллиардов рублей в день. Это могло сместить рыночный баланс не в пользу рубля", - рассказал Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Кроме того, по его словам, давление оказывает снижение цен на нефть, всего за неделю черное золото подешевело на 12%. Связанное с этим ухудшение среднесрочных перспектив рубля могло подтолкнуть спекулятивно настроенных участников рынка к наращиванию валютных позиций. В то же время рубль поддерживают геополитические надежды и высокая валютная выручка от продажи энергоносителей по сентябрьским ценам, добавил эксперт. "Очевидно, что снижение на рынке нефти продолжает быть преобладающим фактором снижения рубля, тем не менее, надо отметить, что с начала ноября пара прибавила уже почти 3%, и с приближением уровня сопротивления 12,5 расти все затруднительней", - отмечает Александр Фетисов из РСХБ. Прогнозы На краткосрочный горизонт Фетисов определяет прогнозный диапазон пары 12,36-12,51 рубля. "По нашим оценкам, в ближайшее время курс найдет баланс в диапазонах 81–83 рублей за доллар и 12,2–12,5 за юань", - делится Смирнов.
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рынок, минфин, "бкс мир инвестиций", рсхб
Рынок, Минфин, "БКС Мир инвестиций", РСХБ
20:17 10.11.2026 (обновлено: 20:22 10.11.2026)
 
"Нефть — преобладающий фактор": рубль снизился к юаню

Фетисов: курс рубля умеренно снизился к юаню на фоне продолжающей дешеветь нефти

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Рубль умеренно снизился к юаню на фоне продолжающей дешеветь нефти и роста покупок валюты Минфином, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 5 копеек - до 12,42 рубля.
Январский фьючерс нефти марки Brent к 19.53 мск время дешевел на 0,62% - до 87,82 доллара за баррель.
Курс юаня за вторник вырос на 0,43%. При этом китайская валюта в течение дня двигалась в диапазоне 12,36-12,44 рубля.
"С понедельника Минфин почти на четверть увеличил ежедневные покупки валюты по бюджетному правилу — до эквивалента 15 миллиардов рублей в день. Это могло сместить рыночный баланс не в пользу рубля", - рассказал Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
Кроме того, по его словам, давление оказывает снижение цен на нефть, всего за неделю черное золото подешевело на 12%. Связанное с этим ухудшение среднесрочных перспектив рубля могло подтолкнуть спекулятивно настроенных участников рынка к наращиванию валютных позиций.
В то же время рубль поддерживают геополитические надежды и высокая валютная выручка от продажи энергоносителей по сентябрьским ценам, добавил эксперт.
"Очевидно, что снижение на рынке нефти продолжает быть преобладающим фактором снижения рубля, тем не менее, надо отметить, что с начала ноября пара прибавила уже почти 3%, и с приближением уровня сопротивления 12,5 расти все затруднительней", - отмечает Александр Фетисов из РСХБ.

Прогнозы

На краткосрочный горизонт Фетисов определяет прогнозный диапазон пары 12,36-12,51 рубля.
"По нашим оценкам, в ближайшее время курс найдет баланс в диапазонах 81–83 рублей за доллар и 12,2–12,5 за юань", - делится Смирнов.
 
РынокМинфин"БКС Мир инвестиций"РСХБ
 
 
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