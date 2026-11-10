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Рынок ждет сигналы из ОАЭ - 10.11.2026, ПРАЙМ
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Рынок ждет сигналы из ОАЭ
Рынок ждет сигналы из ОАЭ - 10.11.2026, ПРАЙМ
Рынок ждет сигналы из ОАЭ
Индекс Мосбиржи вчера почти не изменился — те же пятничные 2470 пунктов. Волатильность рынка снижается на фоне старта двухдневного трехстороннего саммита... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T09:52+0300
2026-11-10T09:52+0300
экономика
мнения аналитиков
рынок
торги
абу-даби
оаэ
мосбиржа
россия
акции
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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вчера почти не изменился — те же пятничные 2470 пунктов. Волатильность рынка снижается на фоне старта двухдневного трехстороннего саммита России–США–Украины в ОАЭ. От сигналов с внешнего контура будет зависеть нервозность и направленность торгов. При позитиве — ход бенчмарка над 2500 пунктов, при негативе — провал к поддержке 2400 пунктов. А пока — боковик в рамках среднесрочного аптренда.Сильнее рынка в понедельник — акции "Ростелекома" с +6%. Курс обновил летние максимумы, было под 48 рублей. По инерции могут быть еще дороже — ближайшее сопротивление на 49 рублей, а выше лишь круглые 50 рублей. Долгосрочно там до +27%, к 60 рублям. Факторы ралли — развитие технологичных центров, есть и дивидендный кейс.Слабее рынка — акции "Алроса" с -4%. Но это коррекция после ралли с начала ноября на 20%. Курс от 25 рублей откатил к 23 рублям, потенциал вниз ограничен на фоне наметившегося слома негативного тренда в алмазной отрасли. По технике — осенью сформировался среднесрочный аптренд, который скорее продолжится, чем развернется.Рубль еще подешевел, и с начала ноября нацвалюта стала доступнее на 3%, а курсы инвалют отскочили от круглых. Доллар от 80 стал по 82,75, евро из-под 90 отпрыгнул к 92,4, а юань после теста 12 уже у 12,37. Факторы состоявшего отскока пар — было перепродано, Минфин увеличил покупку валюты на рынке, а нефть сильно подешевела. Валютные трейдеры тоже будут следить за обстановкой на саммите в Абу-Даби.Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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Михаил Зельцер
https://img.cdn1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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40
192
40
мнения аналитиков, рынок, торги, абу-даби, оаэ, мосбиржа, россия, акции
Экономика, Мнения аналитиков, Рынок, Торги, Абу-Даби, ОАЭ, Мосбиржа, РОССИЯ, Акции
09:52 10.11.2026
 
Рынок ждет сигналы из ОАЭ

Зельцер: волатильность рынка снижается на фоне старта саммита России–США–Украины в ОАЭ

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вчера почти не изменился — те же пятничные 2470 пунктов. Волатильность рынка снижается на фоне старта двухдневного трехстороннего саммита России–США–Украины в ОАЭ. От сигналов с внешнего контура будет зависеть нервозность и направленность торгов. При позитиве — ход бенчмарка над 2500 пунктов, при негативе — провал к поддержке 2400 пунктов. А пока — боковик в рамках среднесрочного аптренда.
Сильнее рынка в понедельник — акции "Ростелекома" с +6%. Курс обновил летние максимумы, было под 48 рублей. По инерции могут быть еще дороже — ближайшее сопротивление на 49 рублей, а выше лишь круглые 50 рублей. Долгосрочно там до +27%, к 60 рублям. Факторы ралли — развитие технологичных центров, есть и дивидендный кейс.
Слабее рынка — акции "Алроса" с -4%. Но это коррекция после ралли с начала ноября на 20%. Курс от 25 рублей откатил к 23 рублям, потенциал вниз ограничен на фоне наметившегося слома негативного тренда в алмазной отрасли. По технике — осенью сформировался среднесрочный аптренд, который скорее продолжится, чем развернется.
Рубль еще подешевел, и с начала ноября нацвалюта стала доступнее на 3%, а курсы инвалют отскочили от круглых. Доллар от 80 стал по 82,75, евро из-под 90 отпрыгнул к 92,4, а юань после теста 12 уже у 12,37. Факторы состоявшего отскока пар — было перепродано, Минфин увеличил покупку валюты на рынке, а нефть сильно подешевела. Валютные трейдеры тоже будут следить за обстановкой на саммите в Абу-Даби.
Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"

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