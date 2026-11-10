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Рынок под давлением: аналитик оценил динамику индекса Мосбиржи

Рынок под давлением: аналитик оценил динамику индекса Мосбиржи - 10.11.2026, ПРАЙМ

Рынок под давлением: аналитик оценил динамику индекса Мосбиржи

Российский рынок акций в основную торговую сессию снижается и ушел к уровню 2 450 пунктов по основному индексу, который может стать объектом тестирования на... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T11:54+0300

2026-11-10T11:54+0300

2026-11-10T11:54+0300

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию снижается и ушел к уровню 2 450 пунктов по основному индексу, который может стать объектом тестирования на прочность, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика. Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 11.28 мск опускается на 0,87% относительно предыдущего закрытия, до 2 451,71 пункта. В частности, дешевеют акции "Полюса" (-2,8%), (-2,1%), "Ростелекома" (-1,6%), "Аэрофлота" (-1,4%). Дорожают акции АФК "Система" (+2,3%), "Роснефти" (+0,4%), а также "Т-технологий" (+0,8%). Чистая прибыль "Т-технологий" по МСФО по итогам трех первых кварталов года выросла на 35%, до 162,2 миллиарда рублей. А совет директоров рекомендовал квартальные дивиденды в 4,8 рубля на акцию. Во вторник, учитывая продолжающуюся коррекцию в ценах на нефть, российский рынок акций может вновь оказаться под давлением, что создает риски тестирования индексом Мосбиржи коридора 2450-2500 пунктов, считает Богдан Зварич из ПСБ. Так, стоимость нефти снижается на 2,2% до 90,6 доллара за баррель сорта Brent. "При этом для возобновления роста и преодоления верхней границы коридора, на наш взгляд, рынку нужны новостные поводы, которые могли бы стимулировать активизацию покупок. В частности, инвесторы ждут первых новостных сигналов с трехсторонних переговоров, которые сегодня стартовали в Абу-Даби", - заключает он.

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рынок, торги, мосбиржа, россия, акции