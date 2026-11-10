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"Выжидательная позиция": рынок акций снизился на 1,17%

"Выжидательная позиция": рынок акций снизился на 1,17% - 10.11.2026, ПРАЙМ

"Выжидательная позиция": рынок акций снизился на 1,17%

Российский рынок акций снизился по итогам торгов вторника, пока инвесторы занимают выжидательную позицию на фоне переговоров по украинскому регулированию,... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T19:35+0300

2026-11-10T19:35+0300

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по итогам торгов вторника, пока инвесторы занимают выжидательную позицию на фоне переговоров по украинскому регулированию, проходящих в Абу-Даби, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,17% - до 2444,28 пункта, индекс РТС - на 0,92%, до 932,79 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,68%, до 907,14 пункта. Январский фьючерс нефти марки Brent на 19.10 мск дешевел на 1,86% - до 90,85 доллара. "На рынке акций инвесторы заняли выжидательную позицию на фоне двухдневных переговоров, проходящих в ОАЭ. Индекс Мосбиржи двигался в умеренном минусе в середине диапазона 2400-2500 пунктов. Стоимость нефти продолжила идти вниз, реагируя на снижение градуса напряженности по линии Вашингтон-Тегеран", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Снижались также котировки драгметаллов, но ценовой негатив в сырье отчасти компенсировался умеренным ослаблением рубля, отметил он. "Сегодня все отраслевые индексы в минусе, но масштабы снижения различаются. Среди аутсайдеров — нефтегазовый сектор и индекс строителей, относительно лучше рынка выглядят финансовый и потребительский секторы", - отметил Александр Фетисов из РСХБ. Лидеры роста и снижения В лидерах роста - акции "Позитива" (+2,31%), "Норникеля" (+1,9%), "Т‑Технологий" (+1,58%), "Алросы" (+0,82%), ВТБ (+0,66%). "Наиболее сильное падение наблюдается в акциях "Самолета" (-8,24%). Инвесторы продолжают оценивать риски высокой долговой нагрузки девелопера и неопределенность вокруг дальнейшего финансирования компании", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Global. Также лидерах снижения - акции "Татнефти" (обыкновенные акции снижаются на 3,4%, префы - на 3,33%), "Совкомфлота" (−3,19%), "Полюса" (−2,9%), НЛМК (−2,64%). Прогнозы "Обобщенно сейчас можно говорить о переходе всего рынка из режима восстановительного роста в режим консолидации с предполагаемыми границами 2420-2490 пунктов", - делится Фетисов. Смирнов ожидает, что завтра индекс Мосбиржи будет в диапазоне 2400-2500 пунктов.

абу-даби

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рынок, акции, торги, абу-даби, оаэ, владимир чернов, мосбиржа, ртс, "бкс мир инвестиций"