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РЖД и глава Коми обсудили восстановление моста в Архангельской области - 10.11.2026, ПРАЙМ
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РЖД и глава Коми обсудили восстановление моста в Архангельской области
РЖД и глава Коми обсудили восстановление моста в Архангельской области - 10.11.2026, ПРАЙМ
РЖД и глава Коми обсудили восстановление моста в Архангельской области
Гендиректор РЖД Олег Белозеров и глава Коми Ростислав Гольдштейн обсудили организацию бесперебойного пассажирского сообщения и обеспечение региона жизненно... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T17:35+0300
2026-11-10T17:35+0300
бизнес
архангельская область
республика коми
москва
олег белозеров
ржд
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Гендиректор РЖД Олег Белозеров и глава Коми Ростислав Гольдштейн обсудили организацию бесперебойного пассажирского сообщения и обеспечение региона жизненно важными грузами на время восстановления обрушившегося пролета железнодорожного моста в Архангельской области, сообщила компания. Северная железная дорога (СЖД, филиал РЖД) сообщала, что во вторник в 5.10 мск на перегоне Черемуха – Виледь в Архангельской области обрушился пролет железнодорожного моста через реку Виледь и сошли вагоны грузового поезда. Пострадавших нет. Движение на участке временно приостановлено. "Гендиректор РЖД Олег Белозеров и глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн провели рабочую встречу в Москве. Стороны обсудили организацию бесперебойного пассажирского сообщения, а также обеспечение региона жизненно важными грузами в связи с приостановкой движения на участке Черемуха — Виледь в Архангельской области. В настоящее время разработан график восстановительных работ", - говорится в сообщении РЖД. Перевозка пассажиров поездов между станциями Сольвычегодск и Виледь организована автобусами при тесном взаимодействии с администрацией Архангельской области. Белозеров отметил, что находится на постоянной связи с губернатором региона Алексеем Цыбульским. После перевозки автобусами пассажиры продолжают свой путь по железной дороге. В настоящее время компания делает все возможное, чтобы минимизировать время пересадки и далее — время поездов в пути. На станции Виледь развернуты шатры с обогревом, работают волонтеры, которые помогают пассажирам с багажом. "Доставка жизненно важных для региона грузов также будет организована комбинированным способом с участием автотранспорта. Транспортное обеспечение регионов находится у РЖД на особом контроле", - отмечается в сообщении.
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бизнес, архангельская область, республика коми, москва, олег белозеров, ржд
Бизнес, Архангельская область, республика Коми, МОСКВА, Олег Белозеров, РЖД
17:35 10.11.2026
 
РЖД и глава Коми обсудили восстановление моста в Архангельской области

Белозеров и глава Коми Гольдштейн обсудили восстановление моста в Архангельской области

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Гендиректор РЖД Олег Белозеров и глава Коми Ростислав Гольдштейн обсудили организацию бесперебойного пассажирского сообщения и обеспечение региона жизненно важными грузами на время восстановления обрушившегося пролета железнодорожного моста в Архангельской области, сообщила компания.
Северная железная дорога (СЖД, филиал РЖД) сообщала, что во вторник в 5.10 мск на перегоне Черемуха – Виледь в Архангельской области обрушился пролет железнодорожного моста через реку Виледь и сошли вагоны грузового поезда. Пострадавших нет. Движение на участке временно приостановлено.
"Гендиректор РЖД Олег Белозеров и глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн провели рабочую встречу в Москве. Стороны обсудили организацию бесперебойного пассажирского сообщения, а также обеспечение региона жизненно важными грузами в связи с приостановкой движения на участке Черемуха — Виледь в Архангельской области. В настоящее время разработан график восстановительных работ", - говорится в сообщении РЖД.
Перевозка пассажиров поездов между станциями Сольвычегодск и Виледь организована автобусами при тесном взаимодействии с администрацией Архангельской области. Белозеров отметил, что находится на постоянной связи с губернатором региона Алексеем Цыбульским.
После перевозки автобусами пассажиры продолжают свой путь по железной дороге. В настоящее время компания делает все возможное, чтобы минимизировать время пересадки и далее — время поездов в пути. На станции Виледь развернуты шатры с обогревом, работают волонтеры, которые помогают пассажирам с багажом.
"Доставка жизненно важных для региона грузов также будет организована комбинированным способом с участием автотранспорта. Транспортное обеспечение регионов находится у РЖД на особом контроле", - отмечается в сообщении.
 
БизнесАрхангельская областьреспублика КомиМОСКВАОлег БелозеровРЖД
 
 
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