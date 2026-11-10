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РЖД и глава Коми обсудили восстановление моста в Архангельской области

РЖД и глава Коми обсудили восстановление моста в Архангельской области - 10.11.2026, ПРАЙМ

РЖД и глава Коми обсудили восстановление моста в Архангельской области

Гендиректор РЖД Олег Белозеров и глава Коми Ростислав Гольдштейн обсудили организацию бесперебойного пассажирского сообщения и обеспечение региона жизненно... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T17:35+0300

2026-11-10T17:35+0300

2026-11-10T17:35+0300

бизнес

архангельская область

республика коми

москва

олег белозеров

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Гендиректор РЖД Олег Белозеров и глава Коми Ростислав Гольдштейн обсудили организацию бесперебойного пассажирского сообщения и обеспечение региона жизненно важными грузами на время восстановления обрушившегося пролета железнодорожного моста в Архангельской области, сообщила компания. Северная железная дорога (СЖД, филиал РЖД) сообщала, что во вторник в 5.10 мск на перегоне Черемуха – Виледь в Архангельской области обрушился пролет железнодорожного моста через реку Виледь и сошли вагоны грузового поезда. Пострадавших нет. Движение на участке временно приостановлено. "Гендиректор РЖД Олег Белозеров и глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн провели рабочую встречу в Москве. Стороны обсудили организацию бесперебойного пассажирского сообщения, а также обеспечение региона жизненно важными грузами в связи с приостановкой движения на участке Черемуха — Виледь в Архангельской области. В настоящее время разработан график восстановительных работ", - говорится в сообщении РЖД. Перевозка пассажиров поездов между станциями Сольвычегодск и Виледь организована автобусами при тесном взаимодействии с администрацией Архангельской области. Белозеров отметил, что находится на постоянной связи с губернатором региона Алексеем Цыбульским. После перевозки автобусами пассажиры продолжают свой путь по железной дороге. В настоящее время компания делает все возможное, чтобы минимизировать время пересадки и далее — время поездов в пути. На станции Виледь развернуты шатры с обогревом, работают волонтеры, которые помогают пассажирам с багажом. "Доставка жизненно важных для региона грузов также будет организована комбинированным способом с участием автотранспорта. Транспортное обеспечение регионов находится у РЖД на особом контроле", - отмечается в сообщении.

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