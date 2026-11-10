https://1prime.ru/20261110/s7-875068351.html
S7 запускает новый международный рейс из Иркутска во Вьетнам
S7 запускает новый международный рейс из Иркутска во Вьетнам - 10.11.2026, ПРАЙМ
S7 запускает новый международный рейс из Иркутска во Вьетнам
Авиакомпания S7 ("Сибирь") запускает весной новый международный рейс из Иркутска во вьетнамский город Дананг, сообщил перевозчик. | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T13:14+0300
2026-11-10T13:14+0300
2026-11-10T13:14+0300
бизнес
иркутск
вьетнам
a320neo
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875068351.jpg?1794305678
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпания S7 ("Сибирь") запускает весной новый международный рейс из Иркутска во вьетнамский город Дананг, сообщил перевозчик.
"S7 Airlines запускает новое международное направление из Иркутска во Вьетнам. Со 2 марта 2027 года авиакомпания начнет выполнять прямые рейсы в Дананг", - говорится в сообщении.
Рейсы будут выполняться по вторникам и субботам на самолетах семейства Airbus A320, добавили в авиакомпании.
"Новые рейсы сделают Вьетнам доступнее для жителей Иркутска и соседних регионов Сибири. В Дананге можно провести отпуск на побережье Южно-Китайского моря, а также посетить расположенные неподалеку Хойан и Хюэ — города с богатой историей и архитектурным наследием", - отметили в S7.
S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России с современным парком воздушных судов.
иркутск
вьетнам
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, иркутск, вьетнам, a320neo
Бизнес, Иркутск, ВЬЕТНАМ, A320neo
S7 запускает новый международный рейс из Иркутска во Вьетнам
S7 запускает новый международный рейс из Иркутска во Вьетнам
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпания S7 ("Сибирь") запускает весной новый международный рейс из Иркутска во вьетнамский город Дананг, сообщил перевозчик.
"S7 Airlines запускает новое международное направление из Иркутска во Вьетнам. Со 2 марта 2027 года авиакомпания начнет выполнять прямые рейсы в Дананг", - говорится в сообщении.
Рейсы будут выполняться по вторникам и субботам на самолетах семейства Airbus A320, добавили в авиакомпании.
"Новые рейсы сделают Вьетнам доступнее для жителей Иркутска и соседних регионов Сибири. В Дананге можно провести отпуск на побережье Южно-Китайского моря, а также посетить расположенные неподалеку Хойан и Хюэ — города с богатой историей и архитектурным наследием", - отметили в S7.
S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России с современным парком воздушных судов.