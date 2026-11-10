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"Сбросить счетчик": США предложат снять санкции с России, пишет WP - 10.11.2026, ПРАЙМ
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"Сбросить счетчик": США предложат снять санкции с России, пишет WP
"Сбросить счетчик": США предложат снять санкции с России, пишет WP - 10.11.2026, ПРАЙМ
"Сбросить счетчик": США предложат снять санкции с России, пишет WP
США предложат снять санкции с России в рамках сделки по Украине, чтобы достичь соглашения о прекращении конфликта, пишет The Washington Post со ссылкой на... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T16:29+0300
2026-11-10T16:29+0300
россия
сша
украина
абу-даби
санкции против рф
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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. США предложат снять санкции с России в рамках сделки по Украине, чтобы достичь соглашения о прекращении конфликта, пишет The Washington Post со ссылкой на анонимного американского чиновника.&quot;Похоже, в рамках сделки США также готовы снять санкции с России&quot;, — отмечается в материале.По мнению источника издания, ограничения можно будет использовать как способ давления на Москву, чтобы заставить ее соблюдать договоренности."Это фактически сбросило бы счетчик в условиях, когда Кремль контролирует значительную часть украинской территории, вместо отмены санкций только после того, как Россия отступит", — говорится в публикации.Трехсторонние переговоры России, США и Украины проходят в Абу-Даби 10-11 ноября. Как сообщил источник РИА Новости в переговорной группе, переговоры будут направлены на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности. По его словам, украинское урегулирование будет лишь одним из пунктов масштабной дискуссии.
https://1prime.ru/20261110/ukraina-875076336.html
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россия, сша, украина, абу-даби, санкции против рф
РОССИЯ, США, УКРАИНА, Абу-Даби, санкции против РФ
16:29 10.11.2026
 
"Сбросить счетчик": США предложат снять санкции с России, пишет WP

WP: США готовы снять санкции с России в обмен на остановку конфликта на Украине

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПереговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. США предложат снять санкции с России в рамках сделки по Украине, чтобы достичь соглашения о прекращении конфликта, пишет The Washington Post со ссылкой на анонимного американского чиновника.

"Похоже, в рамках сделки США также готовы снять санкции с России", — отмечается в материале.

По мнению источника издания, ограничения можно будет использовать как способ давления на Москву, чтобы заставить ее соблюдать договоренности.
"Это фактически сбросило бы счетчик в условиях, когда Кремль контролирует значительную часть украинской территории, вместо отмены санкций только после того, как Россия отступит", — говорится в публикации.
Трехсторонние переговоры России, США и Украины проходят в Абу-Даби 10-11 ноября. Как сообщил источник РИА Новости в переговорной группе, переговоры будут направлены на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности. По его словам, украинское урегулирование будет лишь одним из пунктов масштабной дискуссии.
Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2026
Первый раздел: США обсудят в Абу-Даби пересмотр границ Украины
15:36
 
РОССИЯСШАУКРАИНААбу-Дабисанкции против РФ
 
 
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