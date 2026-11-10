https://1prime.ru/20261110/sanktsii-875078766.html

"Сбросить счетчик": США предложат снять санкции с России, пишет WP

"Сбросить счетчик": США предложат снять санкции с России, пишет WP - 10.11.2026, ПРАЙМ

"Сбросить счетчик": США предложат снять санкции с России, пишет WP

США предложат снять санкции с России в рамках сделки по Украине, чтобы достичь соглашения о прекращении конфликта, пишет The Washington Post со ссылкой на... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T16:29+0300

2026-11-10T16:29+0300

2026-11-10T16:29+0300

россия

сша

украина

абу-даби

санкции против рф

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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. США предложат снять санкции с России в рамках сделки по Украине, чтобы достичь соглашения о прекращении конфликта, пишет The Washington Post со ссылкой на анонимного американского чиновника."Похоже, в рамках сделки США также готовы снять санкции с России", — отмечается в материале.По мнению источника издания, ограничения можно будет использовать как способ давления на Москву, чтобы заставить ее соблюдать договоренности."Это фактически сбросило бы счетчик в условиях, когда Кремль контролирует значительную часть украинской территории, вместо отмены санкций только после того, как Россия отступит", — говорится в публикации.Трехсторонние переговоры России, США и Украины проходят в Абу-Даби 10-11 ноября. Как сообщил источник РИА Новости в переговорной группе, переговоры будут направлены на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности. По его словам, украинское урегулирование будет лишь одним из пунктов масштабной дискуссии.

https://1prime.ru/20261110/ukraina-875076336.html

сша

украина

абу-даби

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россия, сша, украина, абу-даби, санкции против рф