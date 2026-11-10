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Названа цена самого дорогого билета на балет "Щелкунчик" в Мариинке - 10.11.2026, ПРАЙМ
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Названа цена самого дорогого билета на балет "Щелкунчик" в Мариинке
Названа цена самого дорогого билета на балет "Щелкунчик" в Мариинке - 10.11.2026, ПРАЙМ
Названа цена самого дорогого билета на балет "Щелкунчик" в Мариинке
Самый дорогой билет на балет "Щелкунчик" в Мариинском театре в Санкт-Петербурге обойдется в 35 тысяч рублей, спектакль пройдет вечером 31 декабря, следует из... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T09:56+0300
2026-11-10T09:56+0300
бизнес
общество
театр
россия
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Самый дорогой билет на балет "Щелкунчик" в Мариинском театре в Санкт-Петербурге обойдется в 35 тысяч рублей, спектакль пройдет вечером 31 декабря, следует из данных сайта театра, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно афише театра, "Щелкунчика" в Мариинке покажут на исторической и новой сценах, в некоторые дни будет по два спектакля - дневной и вечерний. На 31 декабря также назначены два показа. На сайте Мариинского театра сообщается, что билеты на новогодний балет вечером 31 декабря варьируются от 12 тысяч до 35 тысяч рублей. Цены на дневной показ балета начинаются 10 тысячами и заканчиваются 24 тысячами рублей. Первые показы спектакля пройдут 7 декабря, но на это число билетов в продаже пока нет. Ближайшая дата, на которую можно приобрести места, - 20 декабря, стоимость одного билета на эту дату варьируется от 7,5 тысячи до 21 тысячи рублей, отмечается на сайте театра. Ранее Маринский театр заявлял РИА Новости, что средняя стоимость билетов на спектакли будет соизмерима с показателями 2025 года, театр придерживается гибкой ценовой политики и предлагает ценовые сегменты, доступные различным категориям граждан.
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192
40
192
40
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бизнес, общество , театр, россия
Бизнес, Общество , театр, РОССИЯ
09:56 10.11.2026
 
Названа цена самого дорогого билета на балет "Щелкунчик" в Мариинке

Самый дорогой билет на балет "Щелкунчик" в Мариинском театре обойдется в 35 тысяч рублей

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Самый дорогой билет на балет "Щелкунчик" в Мариинском театре в Санкт-Петербурге обойдется в 35 тысяч рублей, спектакль пройдет вечером 31 декабря, следует из данных сайта театра, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно афише театра, "Щелкунчика" в Мариинке покажут на исторической и новой сценах, в некоторые дни будет по два спектакля - дневной и вечерний. На 31 декабря также назначены два показа.
На сайте Мариинского театра сообщается, что билеты на новогодний балет вечером 31 декабря варьируются от 12 тысяч до 35 тысяч рублей. Цены на дневной показ балета начинаются 10 тысячами и заканчиваются 24 тысячами рублей.
Первые показы спектакля пройдут 7 декабря, но на это число билетов в продаже пока нет. Ближайшая дата, на которую можно приобрести места, - 20 декабря, стоимость одного билета на эту дату варьируется от 7,5 тысячи до 21 тысячи рублей, отмечается на сайте театра.
Ранее Маринский театр заявлял РИА Новости, что средняя стоимость билетов на спектакли будет соизмерима с показателями 2025 года, театр придерживается гибкой ценовой политики и предлагает ценовые сегменты, доступные различным категориям граждан.
 
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