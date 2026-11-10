https://1prime.ru/20261110/schelkunchik-875057238.html

Названа цена самого дорогого билета на балет "Щелкунчик" в Мариинке

Названа цена самого дорогого билета на балет "Щелкунчик" в Мариинке - 10.11.2026, ПРАЙМ

Названа цена самого дорогого билета на балет "Щелкунчик" в Мариинке

Самый дорогой билет на балет "Щелкунчик" в Мариинском театре в Санкт-Петербурге обойдется в 35 тысяч рублей, спектакль пройдет вечером 31 декабря, следует из... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T09:56+0300

2026-11-10T09:56+0300

2026-11-10T09:56+0300

бизнес

общество

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Самый дорогой билет на балет "Щелкунчик" в Мариинском театре в Санкт-Петербурге обойдется в 35 тысяч рублей, спектакль пройдет вечером 31 декабря, следует из данных сайта театра, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно афише театра, "Щелкунчика" в Мариинке покажут на исторической и новой сценах, в некоторые дни будет по два спектакля - дневной и вечерний. На 31 декабря также назначены два показа. На сайте Мариинского театра сообщается, что билеты на новогодний балет вечером 31 декабря варьируются от 12 тысяч до 35 тысяч рублей. Цены на дневной показ балета начинаются 10 тысячами и заканчиваются 24 тысячами рублей. Первые показы спектакля пройдут 7 декабря, но на это число билетов в продаже пока нет. Ближайшая дата, на которую можно приобрести места, - 20 декабря, стоимость одного билета на эту дату варьируется от 7,5 тысячи до 21 тысячи рублей, отмечается на сайте театра. Ранее Маринский театр заявлял РИА Новости, что средняя стоимость билетов на спектакли будет соизмерима с показателями 2025 года, театр придерживается гибкой ценовой политики и предлагает ценовые сегменты, доступные различным категориям граждан.

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бизнес, общество , театр, россия