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СДЭК прогнозирует рост числа отправлений в период "черной пятницы" - 10.11.2026, ПРАЙМ
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СДЭК прогнозирует рост числа отправлений в период "черной пятницы"
СДЭК прогнозирует рост числа отправлений в период "черной пятницы" - 10.11.2026, ПРАЙМ
СДЭК прогнозирует рост числа отправлений в период "черной пятницы"
Количество отправлений за время проведения "черной пятницы" может вырасти примерно на 11-14% по сравнению с обычными периодами, первая волна скидок ожидается 11 | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T08:38+0300
2026-11-10T09:13+0300
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Количество отправлений за время проведения "черной пятницы" может вырасти примерно на 11-14% по сравнению с обычными периодами, первая волна скидок ожидается 11 ноября, поделились с РИА Новости прогнозом в логистической компании СДЭК. "Сначала распродажи, потом новогодние подарки: с ноября по декабрь по стране едет больше посылок, чем в любое другое время года. Первая волна скидок придет 11 ноября, "черная пятница" - 27-го. СДЭК прогнозирует, что отправлений за сезон станет на 11-14% больше обычного", - рассказали в компании. Там отметили, что осенью текущего года динамика и число отправлений в целом выше, чем годом ранее. По данным СДЭК, октябрь 2026 года по числу отправлений оказался на 9% активнее октября 2025-го, осень этого года опережает осень предыдущего на 8%. "Самой нагруженной станет последняя неделя года. Тогда к заказам из интернет-магазинов добавятся отправления подарков между частными лицами и оба потока пойдут вверх одновременно", - ожидают в компании. Там также поделились рекомендациями для отправителей и покупателей, подчеркивая, что ключевое - не откладывать заказы на последнюю неделю. Пик нагрузки, отмечают в СДЭК, приходится на конец декабря, и посылки, отправленные перед самым праздником, едут в самых плотных потоках. Поэтому подарок к конкретной дате лучше отправить с запасом. "Для отправлений используйте новые гофрокоробки: даже если старые выглядят целыми, картон мог отсыреть и потерять прочность. Клапаны проклейте скотчем по всему периметру, а хрупкие вещи уложите с зазором 2-5 сантиметра со всех сторон и заполните пустоты, иначе они будут биться о стенки. Емкости с жидкостями закройте герметично, крышки с защелками зафиксируйте скотчем", - перечислили в компании.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
сдэк
СДЭК
08:38 10.11.2026 (обновлено: 09:13 10.11.2026)
 
СДЭК прогнозирует рост числа отправлений в период "черной пятницы"

СДЭК: число отправлений за время "черной пятницы" может вырасти на 11-14%

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Количество отправлений за время проведения "черной пятницы" может вырасти примерно на 11-14% по сравнению с обычными периодами, первая волна скидок ожидается 11 ноября, поделились с РИА Новости прогнозом в логистической компании СДЭК.
"Сначала распродажи, потом новогодние подарки: с ноября по декабрь по стране едет больше посылок, чем в любое другое время года. Первая волна скидок придет 11 ноября, "черная пятница" - 27-го. СДЭК прогнозирует, что отправлений за сезон станет на 11-14% больше обычного", - рассказали в компании.
Там отметили, что осенью текущего года динамика и число отправлений в целом выше, чем годом ранее. По данным СДЭК, октябрь 2026 года по числу отправлений оказался на 9% активнее октября 2025-го, осень этого года опережает осень предыдущего на 8%.
"Самой нагруженной станет последняя неделя года. Тогда к заказам из интернет-магазинов добавятся отправления подарков между частными лицами и оба потока пойдут вверх одновременно", - ожидают в компании.
Там также поделились рекомендациями для отправителей и покупателей, подчеркивая, что ключевое - не откладывать заказы на последнюю неделю. Пик нагрузки, отмечают в СДЭК, приходится на конец декабря, и посылки, отправленные перед самым праздником, едут в самых плотных потоках. Поэтому подарок к конкретной дате лучше отправить с запасом.
"Для отправлений используйте новые гофрокоробки: даже если старые выглядят целыми, картон мог отсыреть и потерять прочность. Клапаны проклейте скотчем по всему периметру, а хрупкие вещи уложите с зазором 2-5 сантиметра со всех сторон и заполните пустоты, иначе они будут биться о стенки. Емкости с жидкостями закройте герметично, крышки с защелками зафиксируйте скотчем", - перечислили в компании.
 
СДЭК
 
 
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