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Yango запустил в Сенегале сервис доставки и расширил линейку тарифов такси

Yango запустил в Сенегале сервис доставки и расширил линейку тарифов такси - 10.11.2026, ПРАЙМ

Yango запустил в Сенегале сервис доставки и расширил линейку тарифов такси

Международный бренд "Яндекса" - Yango - запустил в Сенегале сервис доставки, а также расширил линейку тарифов такси, добавив класс "Комфорт", заявил в интервью... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T06:04+0300

2026-11-10T06:04+0300

2026-11-10T06:04+0300

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Международный бренд "Яндекса" - Yango - запустил в Сенегале сервис доставки, а также расширил линейку тарифов такси, добавив класс "Комфорт", заявил в интервью РИА Новости посол РФ в африканской стране Дмитрий Кураков. "Доставка уже действует. Yango активно развивается и набирает популярность. Yango, как и в России, обеспечивает безопасность, скорость и комфорт", - сказал Кураков. По его словам, помимо тарифа "Эконом", в Сенегале есть также и "Комфорт". "Кроме Дакара, сервис уже работает в туристической зоне Сали и, по-моему, в Тиесе - одном из крупнейших городов страны. То есть развиваются они достаточно активно", - поделился посол. Дипломат отметил, что эконом-сегмент включает в себя самые разные автомобили. "Что касается комфорт-класса, то это либо машины иранской сборки, либо, как я замечаю, автомобили частников, которые подрабатывают на машинах с кондиционером. Когда заказываешь "Комфорт", обычно приезжает не брендированное такси, а обычный гражданский автомобиль", - рассказал Кураков. Поездка из конца в конец Дакара стоит около трех долларов на машине комфорт-класса, добавил он.

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