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Yango запустил в Сенегале сервис доставки и расширил линейку тарифов такси
Yango запустил в Сенегале сервис доставки и расширил линейку тарифов такси - 10.11.2026, ПРАЙМ
Yango запустил в Сенегале сервис доставки и расширил линейку тарифов такси
Международный бренд "Яндекса" - Yango - запустил в Сенегале сервис доставки, а также расширил линейку тарифов такси, добавив класс "Комфорт", заявил в интервью... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T06:04+0300
2026-11-10T06:04+0300
2026-11-10T06:04+0300
бизнес
россия
сенегал
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Международный бренд "Яндекса" - Yango - запустил в Сенегале сервис доставки, а также расширил линейку тарифов такси, добавив класс "Комфорт", заявил в интервью РИА Новости посол РФ в африканской стране Дмитрий Кураков.
"Доставка уже действует. Yango активно развивается и набирает популярность. Yango, как и в России, обеспечивает безопасность, скорость и комфорт", - сказал Кураков.
По его словам, помимо тарифа "Эконом", в Сенегале есть также и "Комфорт".
"Кроме Дакара, сервис уже работает в туристической зоне Сали и, по-моему, в Тиесе - одном из крупнейших городов страны. То есть развиваются они достаточно активно", - поделился посол.
Дипломат отметил, что эконом-сегмент включает в себя самые разные автомобили.
"Что касается комфорт-класса, то это либо машины иранской сборки, либо, как я замечаю, автомобили частников, которые подрабатывают на машинах с кондиционером. Когда заказываешь "Комфорт", обычно приезжает не брендированное такси, а обычный гражданский автомобиль", - рассказал Кураков.
Поездка из конца в конец Дакара стоит около трех долларов на машине комфорт-класса, добавил он.
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бизнес, россия, сенегал, yango, яндекс
Бизнес, РОССИЯ, СЕНЕГАЛ, YANGO, Яндекс
Yango запустил в Сенегале сервис доставки и расширил линейку тарифов такси
ango запустил в Сенегале сервис доставки и расширил линейку тарифов такси
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Международный бренд "Яндекса" - Yango - запустил в Сенегале сервис доставки, а также расширил линейку тарифов такси, добавив класс "Комфорт", заявил в интервью РИА Новости посол РФ в африканской стране Дмитрий Кураков.
"Доставка уже действует. Yango активно развивается и набирает популярность. Yango, как и в России, обеспечивает безопасность, скорость и комфорт", - сказал Кураков.
По его словам, помимо тарифа "Эконом", в Сенегале есть также и "Комфорт".
"Кроме Дакара, сервис уже работает в туристической зоне Сали и, по-моему, в Тиесе - одном из крупнейших городов страны. То есть развиваются они достаточно активно", - поделился посол.
Дипломат отметил, что эконом-сегмент включает в себя самые разные автомобили.
"Что касается комфорт-класса, то это либо машины иранской сборки, либо, как я замечаю, автомобили частников, которые подрабатывают на машинах с кондиционером. Когда заказываешь "Комфорт", обычно приезжает не брендированное такси, а обычный гражданский автомобиль", - рассказал Кураков.
Поездка из конца в конец Дакара стоит около трех долларов на машине комфорт-класса, добавил он.