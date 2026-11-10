https://1prime.ru/20261110/sevastopol-875049244.html
В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения
В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения - 10.11.2026, ПРАЙМ
В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения
Режим временного ограничения электроснабжения, который вводился во избежание аварии в энергосистеме, сняли в Севастополе, сообщает пресс-служба предприятия... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T04:19+0300
2026-11-10T04:19+0300
2026-11-10T04:19+0300
севастополь
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875049244.jpg?1794273561
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Режим временного ограничения электроснабжения, который вводился во избежание аварии в энергосистеме, сняли в Севастополе, сообщает пресс-служба предприятия "Севастопольэнерго".
"Режим временного ограничения электроснабжения снят. В 01.49 10.11.2026 года диспетчер ЧРДУ дал команду включить всех потребителей до следующей команды на ввод ограничения", - говорится в сообщении.
Ранее отмечалось, что введение временного ограничения электроснабжения является вынужденной мерой, которая необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме.
севастополь
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь
В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения
В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Режим временного ограничения электроснабжения, который вводился во избежание аварии в энергосистеме, сняли в Севастополе, сообщает пресс-служба предприятия "Севастопольэнерго".
"Режим временного ограничения электроснабжения снят. В 01.49 10.11.2026 года диспетчер ЧРДУ дал команду включить всех потребителей до следующей команды на ввод ограничения", - говорится в сообщении.
Ранее отмечалось, что введение временного ограничения электроснабжения является вынужденной мерой, которая необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме.