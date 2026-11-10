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В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения - 10.11.2026, ПРАЙМ
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В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения
В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения - 10.11.2026, ПРАЙМ
В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения
Режим временного ограничения электроснабжения, который вводился во избежание аварии в энергосистеме, сняли в Севастополе, сообщает пресс-служба предприятия... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T04:19+0300
2026-11-10T04:19+0300
севастополь
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875049244.jpg?1794273561
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Режим временного ограничения электроснабжения, который вводился во избежание аварии в энергосистеме, сняли в Севастополе, сообщает пресс-служба предприятия "Севастопольэнерго". "Режим временного ограничения электроснабжения снят. В 01.49 10.11.2026 года диспетчер ЧРДУ дал команду включить всех потребителей до следующей команды на ввод ограничения", - говорится в сообщении. Ранее отмечалось, что введение временного ограничения электроснабжения является вынужденной мерой, которая необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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40
севастополь
СЕВАСТОПОЛЬ
04:19 10.11.2026
 
В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения

В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Режим временного ограничения электроснабжения, который вводился во избежание аварии в энергосистеме, сняли в Севастополе, сообщает пресс-служба предприятия "Севастопольэнерго".
"Режим временного ограничения электроснабжения снят. В 01.49 10.11.2026 года диспетчер ЧРДУ дал команду включить всех потребителей до следующей команды на ввод ограничения", - говорится в сообщении.
Ранее отмечалось, что введение временного ограничения электроснабжения является вынужденной мерой, которая необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме.
 
СЕВАСТОПОЛЬ
 
 
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