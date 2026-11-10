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В Архангельской области создали оперативный штаб после схода вагонов - 10.11.2026, ПРАЙМ
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В Архангельской области создали оперативный штаб после схода вагонов
В Архангельской области создали оперативный штаб после схода вагонов - 10.11.2026, ПРАЙМ
В Архангельской области создали оперативный штаб после схода вагонов
Оперативный штаб создан в правительстве Архангельской области после схода грузовых вагонов в результате обрушения пролета железнодорожного моста через реку,... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T10:12+0300
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бизнес
россия
архангельская область
ржд
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МУРМАНСК, 10 ноя – ПРАЙМ. Оперативный штаб создан в правительстве Архангельской области после схода грузовых вагонов в результате обрушения пролета железнодорожного моста через реку, сообщил губернатор Александр Цыбульский. Во вторник в 5.10 мск на перегоне Черемуха – Виледь в Архангельской области в результате обрушения пролета железнодорожного моста через реку Виледь произошел сход вагонов грузового поезда. Ожидаются задержки пассажирских поездов. "В правительстве Архангельской области создан оперативный штаб, который координирует работу по устранению последствий происшествия. На место выехал министр транспорта региона", - сообщил Цыбульский в "Максе". По его словам, сейчас одна из главных задач – помочь пассажирам, чьи поезда задержаны. "Понимаю, что для людей, которые оказались в пути, и для тех, кто их ждет, важно знать, когда и как будет продолжена поездка. Мы на связи с РЖД и совместно подбираем наземный транспорт для перевозки пассажиров. Как только будет согласован порядок дальнейшего проезда, будем информировать", - написал глава региона.
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бизнес, россия, архангельская область, ржд
Бизнес, РОССИЯ, Архангельская область, РЖД
10:12 10.11.2026
 
В Архангельской области создали оперативный штаб после схода вагонов

В правительстве Архангельской области создали оперативный штаб после схода вагонов

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МУРМАНСК, 10 ноя – ПРАЙМ. Оперативный штаб создан в правительстве Архангельской области после схода грузовых вагонов в результате обрушения пролета железнодорожного моста через реку, сообщил губернатор Александр Цыбульский.
Во вторник в 5.10 мск на перегоне Черемуха – Виледь в Архангельской области в результате обрушения пролета железнодорожного моста через реку Виледь произошел сход вагонов грузового поезда. Ожидаются задержки пассажирских поездов.
"В правительстве Архангельской области создан оперативный штаб, который координирует работу по устранению последствий происшествия. На место выехал министр транспорта региона", - сообщил Цыбульский в "Максе".
По его словам, сейчас одна из главных задач – помочь пассажирам, чьи поезда задержаны. "Понимаю, что для людей, которые оказались в пути, и для тех, кто их ждет, важно знать, когда и как будет продолжена поездка. Мы на связи с РЖД и совместно подбираем наземный транспорт для перевозки пассажиров. Как только будет согласован порядок дальнейшего проезда, будем информировать", - написал глава региона.
 
БизнесРОССИЯАрхангельская областьРЖД
 
 
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