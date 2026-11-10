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FT: Европа хочет восстановить механизмы предотвращения конфликтов - 10.11.2026, ПРАЙМ
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FT: Европа хочет восстановить механизмы предотвращения конфликтов
FT: Европа хочет восстановить механизмы предотвращения конфликтов - 10.11.2026, ПРАЙМ
FT: Европа хочет восстановить механизмы предотвращения конфликтов
Европейские чиновники выразили готовность обсуждать восстановление механизмов по предотвращению конфликтов в период холодной войны, действие которых затрагивало | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T18:00+0300
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общество
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андрей белоусов
financial times
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Европейские чиновники выразили готовность обсуждать восстановление механизмов по предотвращению конфликтов в период холодной войны, действие которых затрагивало и СССР, и Россию, в том числе договоров, ограничивающим размещение определенных типов ракет, утверждает газета Financial Times. "Европейские чиновники заявили, что они готовы обсуждать восстановление механизмов предотвращения конфликтов, которые действовали во времена холодной войны", - говорится в публикации. В качестве примера подобных механизмов газета приводит Договор по открытому небу 1992 года, а также, не конкретизируя, упоминает договоры, ограничивающие размещение ракет. В мае посол по особым поручениям МИД РФ и глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО Андрей Белоусов заявлял, что Россия выступала с инициативами по контролю за вооружениями в рамках пост-ДРСМД и пост-ДСНВ для того, чтобы сохранить предсказуемость и сдержанность в стратегической сфере. Однако страны Запада отвергли инициативы РФ по обеспечению стратегической стабильности.
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общество , запад, андрей белоусов, financial times, мид рф
Общество , ЗАПАД, Андрей Белоусов, Financial Times, МИД РФ
18:00 10.11.2026
 
FT: Европа хочет восстановить механизмы предотвращения конфликтов

FT: в ЕС готовы обсуждать восстановление механизмов по предотвращению конфликтов

© Unsplash/Markus SpiskeФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза
© Unsplash/Markus Spiske
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Европейские чиновники выразили готовность обсуждать восстановление механизмов по предотвращению конфликтов в период холодной войны, действие которых затрагивало и СССР, и Россию, в том числе договоров, ограничивающим размещение определенных типов ракет, утверждает газета Financial Times.
"Европейские чиновники заявили, что они готовы обсуждать восстановление механизмов предотвращения конфликтов, которые действовали во времена холодной войны", - говорится в публикации.
В качестве примера подобных механизмов газета приводит Договор по открытому небу 1992 года, а также, не конкретизируя, упоминает договоры, ограничивающие размещение ракет.
В мае посол по особым поручениям МИД РФ и глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО Андрей Белоусов заявлял, что Россия выступала с инициативами по контролю за вооружениями в рамках пост-ДРСМД и пост-ДСНВ для того, чтобы сохранить предсказуемость и сдержанность в стратегической сфере. Однако страны Запада отвергли инициативы РФ по обеспечению стратегической стабильности.
 
ОбществоЗАПАДАндрей БелоусовFinancial TimesМИД РФ
 
 
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