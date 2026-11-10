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"Соллерс" привлек партнера из Китая в производство систем безопасности

"Соллерс" привлек партнера из Китая в производство систем безопасности - 10.11.2026, ПРАЙМ

"Соллерс" привлек партнера из Китая в производство систем безопасности

Группа "Соллерс" привлекла стратегического партнера из Китая в производство компонентов систем безопасности для развития линейки электронных модулей и блоков... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T14:48+0300

2026-11-10T14:48+0300

2026-11-10T14:48+0300

бизнес

россия

китай

соллерс

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Группа "Соллерс" привлекла стратегического партнера из Китая в производство компонентов систем безопасности для развития линейки электронных модулей и блоков управления для автомобилей, следует из сообщения группы для РИА Новости и данных ЕГРЮЛ. "Группа "Соллерс" привлекла стратегического партнера в производство компонентов системы безопасности (ООО "КСБ") с целью развития широкой линейки электронных модулей и блоков управления для автомобилей", - рассказали в группе. Согласно ЕГРЮЛ, долю в "КСБ" размером 49% получила китайская компания. Информация об этом поступила в реестр 5 ноября. Вхождение компании в состав участников предприятия обеспечит передачу в Россию ноу-хау и прав интеллектуальной собственности с последующей разработкой собственных решений в области автомобильной электроники, подчеркнули в "Соллерсе".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, китай, соллерс