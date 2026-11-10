https://1prime.ru/20261110/sollers-875072189.html
"Соллерс" привлек партнера из Китая в производство систем безопасности
"Соллерс" привлек партнера из Китая в производство систем безопасности - 10.11.2026, ПРАЙМ
"Соллерс" привлек партнера из Китая в производство систем безопасности
Группа "Соллерс" привлекла стратегического партнера из Китая в производство компонентов систем безопасности для развития линейки электронных модулей и блоков... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T14:48+0300
2026-11-10T14:48+0300
2026-11-10T14:48+0300
бизнес
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Группа "Соллерс" привлекла стратегического партнера из Китая в производство компонентов систем безопасности для развития линейки электронных модулей и блоков управления для автомобилей, следует из сообщения группы для РИА Новости и данных ЕГРЮЛ.
"Группа "Соллерс" привлекла стратегического партнера в производство компонентов системы безопасности (ООО "КСБ") с целью развития широкой линейки электронных модулей и блоков управления для автомобилей", - рассказали в группе.
Согласно ЕГРЮЛ, долю в "КСБ" размером 49% получила китайская компания. Информация об этом поступила в реестр 5 ноября.
Вхождение компании в состав участников предприятия обеспечит передачу в Россию ноу-хау и прав интеллектуальной собственности с последующей разработкой собственных решений в области автомобильной электроники, подчеркнули в "Соллерсе".
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"Соллерс" привлек партнера из Китая в производство систем безопасности
"Соллерс" привлекла партнера из Китая в производство компонентов систем безопасности
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Группа "Соллерс" привлекла стратегического партнера из Китая в производство компонентов систем безопасности для развития линейки электронных модулей и блоков управления для автомобилей, следует из сообщения группы для РИА Новости и данных ЕГРЮЛ.
"Группа "Соллерс" привлекла стратегического партнера в производство компонентов системы безопасности (ООО "КСБ") с целью развития широкой линейки электронных модулей и блоков управления для автомобилей", - рассказали в группе.
Согласно ЕГРЮЛ, долю в "КСБ" размером 49% получила китайская компания. Информация об этом поступила в реестр 5 ноября.
Вхождение компании в состав участников предприятия обеспечит передачу в Россию ноу-хау и прав интеллектуальной собственности с последующей разработкой собственных решений в области автомобильной электроники, подчеркнули в "Соллерсе".