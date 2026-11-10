https://1prime.ru/20261110/sotsfond-875062009.html

Более 60% самозанятых в России получают повышенные выплаты в случае болезни

Более 60% самозанятых в России получают повышенные выплаты в случае болезни - 10.11.2026, ПРАЙМ

Более 60% самозанятых в России получают повышенные выплаты в случае болезни

Более 60% самозанятых, которые участвуют в эксперименте по добровольному страхованию на случай болезни, выбрали страховую сумму в размере 50 тысяч рублей,... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T11:22+0300

2026-11-10T11:22+0300

2026-11-10T11:22+0300

россия

финансы

социальный фонд

общество

самозанятые

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Более 60% самозанятых, которые участвуют в эксперименте по добровольному страхованию на случай болезни, выбрали страховую сумму в размере 50 тысяч рублей, сообщил Соцфонд. Эксперимент по добровольному страхованию для самозанятых работников начался в России в 2026 году. Участие в нем позволит получать пособия по временной нетрудоспособности. Для этого необходимо зарегистрироваться в Соцфонде и выбрать размер страхового взноса - 35 тысяч рублей или 50 тысяч рублей в год. "Свыше 60% самозанятых, участвующих в эксперименте по добровольному страхованию на случай временной нетрудоспособности, выбрали страховую сумму в размере 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс". Уточняется, что это дает возможность самозанятым россиянам получать более высокие выплаты по больничному листу при наступлении болезни.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, социальный фонд, общество , самозанятые