https://1prime.ru/20261110/sovfed-875065703.html

Совфед одобрил ратификацию протокола о косвенных налогах с Белоруссией

Совфед одобрил ратификацию протокола о косвенных налогах с Белоруссией - 10.11.2026, ПРАЙМ

Совфед одобрил ратификацию протокола о косвенных налогах с Белоруссией

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о ратификации протокола о внесении изменений в договор между Россией и Белоруссией об общих принципах... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T12:20+0300

2026-11-10T12:20+0300

2026-11-10T12:25+0300

россия

белоруссия

совет федерации

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875065703.jpg?1794302738

​МОСКВА, 10 ноя – ПРАЙМ. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о ратификации протокола о внесении изменений в договор между Россией и Белоруссией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам. Протоколом актуализируются прилагаемые к договору перечни: категорий налогоплательщиков, освобождаемых от налога на добавленную стоимость, а также операций (оборотов), освобождаемых от НДС, либо облагаемых НДС по пониженной или нулевой ставке, говорится в пояснительной записке к документу. Протокол также дополняет приложение о минимальных ставках акцизов информацией на 2025 год. Уточняется, что минимальные ставки акцизов на 2025 год определены путем повышения ставок 2024 года на уровень инфляции по официальному прогнозу социально-экономического развития РФ и согласованы сторонами. ​Кроме того, протокол дополняет договор новым приложением, устанавливающим категории налогоплательщиков, имеющих право на применение пониженной ставки НДС, - в том числе организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. ​В перечень операций, освобождаемых от НДС, добавляются, в частности, майнинг и реализация цифровой валюты, передача товаров воинским частям для нужд СВО, услуги скорой медицинской помощи и строительство жилых домов по договорам подряда с использованием счетов эскроу.

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, белоруссия, совет федерации