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Совфед одобрил ратификацию протокола о косвенных налогах с Белоруссией - 10.11.2026, ПРАЙМ
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Совфед одобрил ратификацию протокола о косвенных налогах с Белоруссией
Совфед одобрил ратификацию протокола о косвенных налогах с Белоруссией - 10.11.2026, ПРАЙМ
Совфед одобрил ратификацию протокола о косвенных налогах с Белоруссией
Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о ратификации протокола о внесении изменений в договор между Россией и Белоруссией об общих принципах... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T12:20+0300
2026-11-10T12:25+0300
россия
белоруссия
совет федерации
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​МОСКВА, 10 ноя – ПРАЙМ. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о ратификации протокола о внесении изменений в договор между Россией и Белоруссией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам. Протоколом актуализируются прилагаемые к договору перечни: категорий налогоплательщиков, освобождаемых от налога на добавленную стоимость, а также операций (оборотов), освобождаемых от НДС, либо облагаемых НДС по пониженной или нулевой ставке, говорится в пояснительной записке к документу. Протокол также дополняет приложение о минимальных ставках акцизов информацией на 2025 год. Уточняется, что минимальные ставки акцизов на 2025 год определены путем повышения ставок 2024 года на уровень инфляции по официальному прогнозу социально-экономического развития РФ и согласованы сторонами. ​Кроме того, протокол дополняет договор новым приложением, устанавливающим категории налогоплательщиков, имеющих право на применение пониженной ставки НДС, - в том числе организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. ​В перечень операций, освобождаемых от НДС, добавляются, в частности, майнинг и реализация цифровой валюты, передача товаров воинским частям для нужд СВО, услуги скорой медицинской помощи и строительство жилых домов по договорам подряда с использованием счетов эскроу.
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россия, белоруссия, совет федерации
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Совет Федерации
12:20 10.11.2026 (обновлено: 12:25 10.11.2026)
 
Совфед одобрил ратификацию протокола о косвенных налогах с Белоруссией

Совфед одобрил ратификацию протокола об актуализации косвенных налогов с Белоруссией

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​МОСКВА, 10 ноя – ПРАЙМ. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о ратификации протокола о внесении изменений в договор между Россией и Белоруссией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам.
Протоколом актуализируются прилагаемые к договору перечни: категорий налогоплательщиков, освобождаемых от налога на добавленную стоимость, а также операций (оборотов), освобождаемых от НДС, либо облагаемых НДС по пониженной или нулевой ставке, говорится в пояснительной записке к документу.
Протокол также дополняет приложение о минимальных ставках акцизов информацией на 2025 год. Уточняется, что минимальные ставки акцизов на 2025 год определены путем повышения ставок 2024 года на уровень инфляции по официальному прогнозу социально-экономического развития РФ и согласованы сторонами.
​Кроме того, протокол дополняет договор новым приложением, устанавливающим категории налогоплательщиков, имеющих право на применение пониженной ставки НДС, - в том числе организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения.
​В перечень операций, освобождаемых от НДС, добавляются, в частности, майнинг и реализация цифровой валюты, передача товаров воинским частям для нужд СВО, услуги скорой медицинской помощи и строительство жилых домов по договорам подряда с использованием счетов эскроу.
 
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