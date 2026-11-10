https://1prime.ru/20261110/sovfedja-875068740.html

В Совфеде подготовили законопроект об упрощении процедур госзакупок

В Совфеде подготовили законопроект об упрощении процедур госзакупок - 10.11.2026, ПРАЙМ

В Совфеде подготовили законопроект об упрощении процедур госзакупок

Сенаторы и депутаты подготовили очередной законопроект об упрощении процедур госзакупок, со стороны Совета Федерации подписи под документом поставили... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T13:29+0300

2026-11-10T13:29+0300

2026-11-10T13:29+0300

бизнес

россия

валентина матвиенко

совет федерации

мсп

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875068740.jpg?1794306584

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Сенаторы и депутаты подготовили очередной законопроект об упрощении процедур госзакупок, со стороны Совета Федерации подписи под документом поставили председатель палаты Валентина Матвиенко, сенаторы РФ Николай Журавлев, Анатолий Артамонов, Сергей Рябухин, Тимур Нагуманов. Ранее парламент принял закон, направленный на упрощение региональных закупочных процедур. До конца 2027 года порог начальной (максимальной) цены контракта при проведении электронного запроса котировок повышается до 20 миллионов с 10 миллионов рублей. С 1 января 2027 года до 30 миллионов с 20 миллионов рублей повышается лимит начальной (максимальной) цены контракта при закупках у субъектов малого и среднего бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций. Закон вступает в силу с 1 октября 2026 года, за исключением положений, для которых установлен иной срок. Новая инициатива направлена на повышение эффективности закупочной деятельности, сокращение сроков соответствующих процедур и снижение административной нагрузки. Документ подготовлен специальной рабочей группой Совета Федерации по поручению Матвиенко, говорится в официальном канале Совфеда на платформе "Макс". Среди ключевых изменений: продление антикризисных мер еще на год. Сохраняется возможность осуществлять закупки на строительство "под ключ", вносить изменения в существенные условия контрактов по решению правительства РФ, высшего исполнительного органа субъекта РФ или местной администрации, а также устанавливать особенности закупок для воссоединенных субъектов РФ. Кроме того, для отдельных заказчиков продлевается возможность не применять ограничение в 50 миллионов рублей на годовой объем закупок у единственного поставщика, что позволяет решать срочные задачи без длительных процедур. Документом предусматривается расширение антидемпинговых мер. "Запрос котировок — это упрощенная и быстрая процедура, где победитель определяется только по самой низкой цене. Раньше защита от демпинга работала только для конкурсов и аукционов. Теперь она распространяется и на этот способ, защищая заказчиков от заведомо невыполнимых и недобросовестных предложений", - говорится в сообщении. Также предусматривается синхронизация сроков авторского надзора. Теперь сроки контракта на авторский надзор можно менять в соответствии со сроками самого строительного контракта. Кроме того, документом предусмотрено пропорциональное увеличение сроков исполнения контракта. Предыдущие поправки разрешали при увеличении объема закупок до 10% увеличивать и цену контракта. Теперь к этой связке добавляется третий элемент: если объем вырос на 10%, срок исполнения тоже можно увеличить на 10%. Предполагается упрощение закупок для молодежной политики. "Государственным и муниципальным учреждениям, реализующим молодежную политику, предоставляется право закупать услуги у единственного поставщика на сумму до 600 тысяч рублей, а товары — до 5 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Уточняются и вопросы закупок госкомпаний: вводится право включать в договоры с МСП условия об ответственности заказчика и поставщика с регулированием ее размера; сокращаются сроки размещения извещений об аукционах: с 15 до семи дней (для закупок до 300 миллионов рублей и до 2 миллиардов рублей для стройки); повышается порог для запроса котировок с участием МСП: с 7 до 10 миллионов рублей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, валентина матвиенко, совет федерации, мсп