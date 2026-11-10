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"Совкомбанк Инвестиции" получил премию Frank Award 2026
"Совкомбанк Инвестиции" получил премию Frank Award 2026 - 10.11.2026, ПРАЙМ
"Совкомбанк Инвестиции" получил премию Frank Award 2026
"Совкомбанк Инвестиции" признан победителем премии Frank Award 2026 в номинации "Лучшая динамика развития". Торжественная церемония награждения состоялась в... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T17:39+0300
2026-11-10T17:39+0300
2026-11-10T17:39+0300
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МОСКВА, 10 ноя – ПРАЙМ. "Совкомбанк Инвестиции" признан победителем премии Frank Award 2026 в номинации "Лучшая динамика развития". Торжественная церемония награждения состоялась в Москве, награду получил руководитель департамента брокерского обслуживания Совкомбанка Игорь Лаухин. "Для нас большая честь получить награду столь уважаемой премии. Особенно ценно, что эксперты отметили не просто количественный рост, а именно динамику фондированных клиентов и инвестиционного капитала. Это означает, что клиенты доверяют нам свои средства и увеличивают вложения", - отметил он."Совкомбанк Инвестиции" продемонстрировал самые высокие показатели прироста фондированных клиентов с брокерскими счетами, а также инвестиционного капитала. Эти результаты подтверждены Benchmark-аналитикой Frank RG за 2026 год. Аналитики компании провели комплексное изучение рынка инвестиционных продуктов и сервисов по методике "360 градусов": были проанализированы данные 10 брокеров, 14 управляющих и 5 страховых компаний, проведено 18 экспертных интервью с руководителями профильного бизнеса, а также опрос более 1000 активных инвесторов.По словам Игоря Лаухина, факт получения премии подтверждает, что стратегия и сервис инвестиционного подразделения банка отвечают реальным запросам инвесторов.
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совкомбанк, банки, финансы, награда
Совкомбанк, Банки, Финансы, награда
"Совкомбанк Инвестиции" получил премию Frank Award 2026
"Совкомбанк Инвестиции" получил премию Frank Award 2026 за лучшую динамику развития
МОСКВА, 10 ноя – ПРАЙМ. "Совкомбанк Инвестиции" признан победителем премии Frank Award 2026 в номинации "Лучшая динамика развития". Торжественная церемония награждения состоялась в Москве, награду получил руководитель департамента брокерского обслуживания Совкомбанка Игорь Лаухин.
"Для нас большая честь получить награду столь уважаемой премии. Особенно ценно, что эксперты отметили не просто количественный рост, а именно динамику фондированных клиентов и инвестиционного капитала. Это означает, что клиенты доверяют нам свои средства и увеличивают вложения", - отметил он.
"Совкомбанк Инвестиции" продемонстрировал самые высокие показатели прироста фондированных клиентов с брокерскими счетами, а также инвестиционного капитала. Эти результаты подтверждены Benchmark-аналитикой Frank RG за 2026 год.
Аналитики компании провели комплексное изучение рынка инвестиционных продуктов и сервисов по методике "360 градусов": были проанализированы данные 10 брокеров, 14 управляющих и 5 страховых компаний, проведено 18 экспертных интервью с руководителями профильного бизнеса, а также опрос более 1000 активных инвесторов.
По словам Игоря Лаухина, факт получения премии подтверждает, что стратегия и сервис инвестиционного подразделения банка отвечают реальным запросам инвесторов.