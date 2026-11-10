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На портале "Технологии Добра" появились персональные страницы НКО

На портале "Технологии Добра" появились персональные страницы НКО - 10.11.2026, ПРАЙМ

На портале "Технологии Добра" появились персональные страницы НКО

На портале федерального благотворительного проекта Совкомбанка "Технологии Добра" появились персональные страницы некоммерческих организаций. Участники проекта... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T17:45+0300

2026-11-10T17:45+0300

2026-11-10T17:45+0300

финансы

совкомбанк

нко

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МОСКВА, 10 ноя – ПРАЙМ. На портале федерального благотворительного проекта Совкомбанка "Технологии Добра" появились персональные страницы некоммерческих организаций. Участники проекта могут рассказать о своей работе, добавить ссылки на сайт и социальные сети, разместить логотип, а также поделиться тем, какими сервисами "Технологий Добра" они уже пользуются.Персональная страница позволяет собрать всю основную информацию об НКО из личного кабинета в одном месте и поделиться ею с коллегами, потенциальными партнерами и другими участниками сообщества. На портале также можно познакомиться с другими организациями, узнать об их проектах и посмотреть, какие цифровые продукты и сервисы они используют в работе."Страница на портале "Технологии Добра" фактически становится визитной карточкой НКО: она подтверждает участие организации в проекте, повышает прозрачность ее работы и помогает укреплять доверие партнеров и доноров", — отметил генеральный директор "Совкомбанк Технологии", лидер проектов "Технологии Добра" и "Совкомбанк про добро" Вячеслав Литовченко.В дальнейшем функциональность раздела планируется расширять: на страницу добавятся публикация существующих сборов фонда на платформе "Совкомбанк про добро" и информация о грантах, выигранных фондом. Также в ближайшее время будет запущена возможность выгрузки персональной страницы со сведениями об организации и ее участии в "Технологиях Добра" — документ можно будет распечатывать и использовать для собственных нужд, в том числе для грантовых конкурсов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, совкомбанк, нко